Nädalavahetus toob sajupilved

Laupäeva öösel on Põhja-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm, lõunapoolsetes maakondades aga pilves selgimistega ning kohati sajab hoovihma. Tuul pöördub kirdesse, aga öösel puhub rahulikult. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, saartel ja mandri lõunaservas kuni +7 kraadi.

Hommik tuleb kerge pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, pigem just lõuna pool. Tuul on veel võrdlemisi malbe ja sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja üksikute sadude tõenäosus on suurem lõunapoolsetes maakondades. Kirdetuul tugevneb, puhudes 5 kuni 12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15, meremõjuga rannikul natuke vähem ehk 5 kuni 8 kraadi.

Pühapäeval pilvisus tiheneb ja sadu levib Eesti kaguosast põhja ja loode suunas.

Saabuval nädalal hoovihma võimalus suureneb, aga väga tugevat vihma oodata ei ole. Samas tõmbub ka põhjakaare tuul alates teisipäevast temperatuure natuke alla.