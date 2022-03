Varuosade nappus häirib Euroopa autotehaste tööd

Euroopa autotehaste töö on olnud häiritud, sest sõidukite elektrikaableid koos hoidvate juhtmerakmete saamine Ukrainast on keeruline, kirjutab The Financial Times .

Autotootjad tarnisid odavaid elektrikaablite ümbriseid kuni sõjani Ukrainast. Venemaa sissetungi tõttu oli Ukraina sunnitud oma juhtmetehased sulgema.

Seetõttu seisid nii BMW kui ka Volkswageni tehased mitmel pool Euroopas tegevusetult.

Ukraina autotööstus, kuhu kuulub mitukümmend varuosade valmistajat, võib olla ohus, kuna autotootjad püüavad puudu jäävaid osi mujalt saada või neid jäljendada. Ukraina moodustab umbes viiendiku Euroopa juhtmerakmete tarnetest. Lisaks toodetakse neid Ida-Euroopas ja Põhja-Aafrikas.

"Juhtmerakmetega on probleem selles, et need on fundamentaalsed," ütles konsulatsioonifirma AlixPartnersi tegevjuht Alexandre Marian. "Isegi mittekomplektset autot ei saa juhtmestikuta kokku panna," lisas ta.

Erinevalt teistest osadest, mida saab mujal hõlpsasti valmistada, on juhtmerakmed eritellimusel. Igal automudelil on oma süsteem, mis on lihvitud millimeetrini, et tootjad saaksid juhtmeid sõidukisse pigistada.

"Meie puhul, kuna oleme premium-klassi või selle lähedal, on enamik autodesse paigaldatud juhtmestikust autospetsiifilised. Seega on see üks-ühele suhe," rääkis VW tegevjuht Herbert Diess.

"Me püüame praegu võtta kõik võimaliku Ukraina juhtmerakmete tootmisest, kuid samal ajal, kohe konflikti algusest alates me hakkasime tegutsema alternatiivide nimel," rääkis Diess. Alternatiivide hulgas on varustuse mujalt toomine, mis on aga keeruline ebakindlate piiriolude tõttu, ning varuosade tootmine ise nullist, mis on kallis ja võtab aega.

Teisipäeval teatas VW, et nende 11 tarnijast riigis üheksa töötab, ehkki väiksema võimsusega. "Me suudame toota enamikus oma tehastes, kuid vähendatud võimsusega," ütles Diess.

Leoni, millel on kaks tehast Saksamaal, lisaks Serbias, Rumeenias ja Põhja-afrikas, selgitas, et töötab 24 tundi ööpäevas, et pidevalt analüüsida ja hinnata olukorda. "Me hindame praegu kõiki variante, et kompenseerida tootmishäireid."

Kuigi BMW ja Volkswagen on nüüd oma tehased uuesti tööle pannud, ei saa nad toota mudeleid, mille juhtmerakmed on Ukrainas endiselt kinni. Ukraina tooteid on keeruline üle piiride tarnida, kuna muu hulgas on puudus veokijuhtidest, kes ei tohi sõja tõttu Ukrainast lahkuda.

Autotootjate, tarnijate ja olukorraga kursis olevate inimeste sõnul on osad pakkujad Ukrainas siiski taas tööd alustamas.