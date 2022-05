Seeder: uut koalitsiooni ei ole

Reformierakonna ja Keskerakonna suhteid hindas Seeder pingestatuks, aga valitsuse lagunemist ei prognoosi.

"See mis praegu toimub ongi tegelikkus ja kurb reaalsus. See on toimunud selle koalitsiooni sünnist alates," ütles Seeder ERR-ile. "Sellest ei tasu teha järeldust, et kogu aeg on küpsemas uue koalitsiooni moodustamise plaan. Kõik need signaalid, mida ajakirjandus on maalinud, on algusest peale olnud lõpuni valed."

"Ei ole peetud siin selle pooleteise aasta jooksul ühtegi tõsiselt võetavat läbirääkimist uue koalitsiooni moodustamiseks. Ma ei saa anda pead ja kinnitada, et Keskerakond ja EKRE ei ole mingisuguseid mõtteid omavahel vahetanud, või keegi veel, kolmas, neljas. Aga mingisugust uue koalitsiooni tegemist Reformi, Sotside ja Isamaa või Keski, EKRE ja Isamaa vahel ei ole selle pooleteise aasta jooksul olnud. Kõik need on välja mõeldud legendid," rääkis Seeder.

Seedri sõnul ei ole midagi erakordset selles, et Reformierakond ja Keskerakond on omavahel erimeelsustel.

"Aga peale sõnade ei ole ka midagi juhtunud. Ei ole üks ega teine kuhugi lahkunud. Ei ole mingisugust uut koalitsiooni moodustatud. Niisuguseid väljaütlemisi teine teise aadressil on ju varemgi kuulda olnud," märkis Seeder.

Sõltumata valitsuse võimalikust langemisest, ütles Seeder, et talle ei ole kõige olulisem valitsusse pääseda.

"Ei ole meil kindel eesmärk, et ükskõik mis hinnaga koalitsiooni. Sõltumata sellest, millist poliitikat seal koalitsioonis on võimalik teha, kus sa oled käest-jalust seotud teise osapoolega seal koalitsioonilepingus. Meie poliitilise kultuuri hulka ei kuulu ka koalitsioonilepingust ümber minek või koalitsioonipartnerite petmine. See ei ole pikas perspektiivis edukas poliitikas. Parem võiks olla juba opositsioonis ja me näeme, et ka opositsioonis on võimalik edukalt poliitikat teha," märkis Seeder.

"Aga me ei välista loomulikult sellist koalitsiooni, kus me saaksime oma poliitilisi eesmärke ja poliitikat ellu viia. Loomulikult kui olukord seda võimaldab, siis me igal juhul seda teeme, aga praeguses situatsioonis, kus kaks kaklevat osapoolt kumbki ei ole huvitatud koalitsiooni lõhkumisest ja valmis mingiks uueks koalitsiooniks, rohkem kui ainult leheveergudelt võib lugeda kõminaid ja väidetavalt seinad sosistavad, siis sellises olukorras me keskendume ikka reaalsele poliitikale," rääkis Seeder.

Lisaks rääkis Seeder, et tema hinnangul ei ole Kaja Kallas hea peaminister.

"Pigem on peaminister täna täitnud episoodiliselt teiste kabinetiliikmete ülesandeid - kes on osutunud loodetust ja oodatust nõrgemaks. Ma pean silmas välisministri ja kaitseministri rolli. Peaminister on neid täitnud ja seetõttu on jäänud peaministri kohustused tahaplaanile. Peaministri kõige olulisem roll on ikka tegus ja töövõimeline koalitsioon ja meeskond. See on kõige esimene. Mitte ise tähena säramine kusagil. Selle rolliga Kaja Kallas ei ole hakkama saanud," lisas Seeder.