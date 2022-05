Bensiini hind jõudis Eestis uue rekordini

Diislikütuse hind on aga viimaste nädalatega võrreldes pisut langenud, makstes 1,829 eurot liitrist.

Bensiini ja diislikütuse hind 18. mail Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Senine hinnarekord – 2,049 eurot 95-oktaanise bensiini liitri eest pärines tänavu 9. märtsist. Bensiin 98 maksis siis 2,049.

Nafta hinda maailmaturul tõstab muu hulgas Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on kolmapäeval umbes 113,46 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI on 114,37 dollarit barreli kohta.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sass ütles hinnatõusu kommentaariks, et mootoribensiini sisseostuhinnad maailmaturul on maikuu algusest saadik olnud tugevas tõusus. Tõusu on põhjustanud nii bensiinitarbimise hooaja algus, bensiini laovarude globaalne seis kui Venemaa energiatoodetest loobumine.

"Maikuu keskmine mootoribensiini sisseostuhind dollarites on tõusnud ca 20 protsenti, mis ümberarvutatuna eurodesse on pea 25 protsenti. Lähiajal ei ole kütusehindade märkimisväärset alanemist oodata," ütles Sass. Ta lisas, et maailmaturu hinnalanguse puhul on Circle K valmis kohe ka Eestis jaehindu alandama, kuid Eesti turule jõuab hinnamuudatus tema kinnitusel tavaliselt seitsme- kuni kümnepäevase viitega.