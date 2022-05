Valitsus plaanib ka saabuvaks sügiseks energiatoetusi

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et ka inimesed ja ettevõtted peaksid vaatama juba praegu üle võimalused, kuidas nad ise saaksid sügisel ja talvel energiat säästa.

"Aktsiiside ja käibemaksu alandamine paraku ei too sellist efekti, seda ma kuulen teiste peaministrite käest, kes seda on teinud. /.../ Nüüd tõenäoliselt me peame tulema järgmisel sügisel välja mingite toetusmehhanismidega nende energiahindade ületamiseks," rääkis Kallas.

Tema sõnul on praegu veel raske öelda, kui palju ja kellele võiks riik energiahinna tõusu kompenseerida.

"Mida ma kahjuks ei saa öelda, et riik maksab kõik kinni. Meil ei ole lihtsalt seda raha ja seetõttu inimesed peaksid varakult mõtlema, kuidas oma riske ise maandada," ütles Kallas.

Peaminister saatis majandusminister Taavi Aasale (KE) kirja, küsides tema käest 16. juuniks prognoose, milliseks muutub elektrienergia ja gaasi hind aasta ja kahe pärast, ning plaane, kuidas hinnatõusu leevendada.

Aas ütles, et ei pea sugugi võimatuks sellist olukorda, kui ka tuleval sügisel tuleb energiahinna tõusu tõttu rakendada samasuguseid toetusmeetmeid nagu olid möödunud talvel.

"Täna on küll väga raske ennustada ette, millised on hinnad, aga ma arvan, et väga optimistlik oleks oodata, et hinnad märgatavalt langevad. Ja vaadates selle kütteperioodi inimeste toimetulekut, siis mina küll ei kahtle selles, et neid toetusmeetmeid on tarvis rakendada ka järgmisel aastal," rääkis ta.