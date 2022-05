Infortar: LNG-terminali õigeks ajaks valmimine nõuab kõigi head koostööd

Infortari tegevjuhi Martti Talgre sõnul on ettevõttel koos Alexelaga vaid kuus kuud LNG-terminali rajamiseks ning selleks on vaja kõigi osapooltega, sealhulgas riigiga head koostööd. Praegu on tema sõnul hea tahe olemas.

LNG ujuvterminali projekti vedajad Alexela ja Infortar tegid riigile pakkumise, mille järgi rajavad nad ise Paldiskisse LNG vastuvõtuvõimekuse.

"Selle terminali rajamiseks läheks tavalisel aega paar aastat, meil on napilt kuus kuud. See kuus kuud tähendab seda, et kõik osapooled, see tähendab riik, Elering, Infortar, Alexela peavad tegema väga head koostööd. Aga praegu tundub, et see hea tahe on olemas ja me suudame selle terminali õigeks ajaks valmis saada," rääkis Talgre.

"Nad teevad seda turutingimustel, ilma riigi täiendava panuseta sellesse. Ka ilma riigi garantiideta sellesse. Ainus, mis on riigi ülesanne, tagada ühendus kaist maismaale ja tagada see, et kaist jõuaks gaas Eesti gaasivõrku," selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Alexelale ja Infrortarile piisab vaid riigi toest, ütles Talgre. Erainvestorid rajavad haalamiskai ja rendivad ise LNG laeva.

"Ühe suure tankeri kõrvale tuleb üks teine sama suur tanker veel. Kui kõik toimib, siis neid tankereid saab seal olema iga kuu kolm tükki, mis tähendab, et sisuliselt kogu potentsiaalselt puudujääv gaasivaru hakkab tulema sealtkaudu," rääkis Talgre.

Samas sõlmisid Eesti ja Soome gaasisüsteemihaldurid mai alguses koostööleppe LNG ujuvterminali ühiseks rentimiseks.

"Seda, kas meil on seda soomlastega koos hangitavat laeva vaja või ei ole, saab öelda siis, kui meil on väga selgelt näha alternatiiv sellele," ütles Aas.

Samamoodi tahab Aas näha, et LNG-terminal tõepoolest sügiseks ka valmis saab.

LNG-terminali omanikud küsivad tulevikus terminalitasu. "Kui sealt käib läbi 30 teravatti gaasi, siis kahtlemata need kulud saavad olema suhteliselt väikesed. Ja kindlasti toonitan üle ka selle, et tegemist on protsessiga, mida kindlasti jälgitakse ka konkurentsiameti poolt," rääkis Aas.

Seega LNG laeva jõudmine Eestisse Vene maagaasi asemel klientide arveid eriti mõjuta, sest tegelikult kasutab Eesti juba praegu Leedust tulevat LNG gaasi, ütles ka energiaekspert Marko Allikson. Gaasi hind tekib turul.

"Euroopa maagaasi hind talveks või selleks ajaks, kui juba Paldiski kaudu osta saab, sõltub eelkõige sellest, kas Vene vood jätkuvad, eelkõige Saksamaale ja mujale Euroopasse. Kui nad ei jätku, siis hinnad tõusevad märgatavalt veel tänasteltki tasemetelt," ütles Allikson.