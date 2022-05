Linnapilti lisandub elektritõukerattaid, samas on õnnetuste arv kasvanud

Rohelisi Bolti renditõukerattaid on sel aastal Tallinnas ligi 2000 ja juurde lisati 60 elektrijalgratast. Sinise-oranžisäbrulisi Tuule tõukse vuhiseb linnas umbes 1000. Neile lisanduvad eraisikute tõukerattad.

"Me suurendame sellel aastal kokku vast umbes 50 - 60 protsenti ja juba võib öelda, et kevadel on ka sõitmise hulk olnud umbes kaks korda suurem kui eelmisel aastal," rääkis Tuule tõukerataste tootjafirma Comodule juht Kristjan Maruste.

"Sel aastal on tõukeratastega juhtunud juba 44 õnnetust, kus on saanud inimene vigastada. Võrreldes möödunud aastaga kahjuks on liiklusõnnetused selles valdkonnas kasvus," ütles põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

Õnnetuste vältimiseks plaanib politsei sel suvel kontrollreide.

"Nagu eelmisel aastal tegime. Pöörasime suuremat tähelepanu elektritõukeratastele, nii ka sel aastal. Pöörame sellele suuremat tähelepanu ja teeme antud valdkonnas ka reide," sõnas Kullamäe.

Tema sõnul hindavad inimesed oma võimeid üle, sõidavad purjus peaga, ei vali oludele vastavat kiirust ning sõidavad kahekesi. "Tagajärjed on rasked siis, kui on peavigastused ehk ei kasutata kiivrit ja kukutakse," lisas ta.

"Aktuaalne kaamera" küsis inimestelt, kui turvaliseks nad ise elektritõuksidega liiklemist peavad.

"Võiks olla turvalisem, aga minu meelest saab läbi käidud teekonnad," rääkis Lars. Tema arvates võiks saada tõuksidega rohkem rattateede peal sõita.

"Arvestades teeolusid, mis siin on, ei ole tegelikult ratturil ega ka elektritõuksiga sõitjal siin väga turvaline minu meelest sõita," ütles Maiken.

"Võib-olla peaks üle vaatama, kuidas need teed siit mingist ristumiskohast lähevad, et poleks autodele nii pimedas nurgas need elektritõuksiga sõitjad ja ratturid," sõnas ta.

"Ma arvan, et see probleem on peamiselt linna infrastruktuuris või et need teed ei ole väga ohutud. See on peamine. Aga tõuks iseenesest, ma arvan, et see küll mingi eriline suur oht ei ole," ütles Allan.

Omaette probleem on ka tõukerataste parkimine, sest tihti jäetakse need keset teed ja nii häirivad need teisi liiklejaid.

"Kas me saame selleks midagi teha? Absoluutselt. Tallinna linn on selleks ka teinud. Meil on loodud parkimisalad ja nii meie kui ka Bolt anname allahindlust, kui inimesed nendesse aladesse pargivad. Aga ma arvan, et neid alasid saaks ka palju rohkem ja paremini teha," ütles Maruste.