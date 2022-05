Energiaekspert: nafta hind sõltub Aasia turust

Energiaekspert Andres Mäe ütles saates "Vikerhommik", et nafta hinda võivad praegu mõjutada enim Aasia turud ning Hiinas on linnade karantiini panemise tõttu oodata suvel tarbimise langust.

Tarbijateni jõudvas kütusehinna tõusus mängivad kokku paljud elemendid. "Kõige mõjusam on ikkagi see, et esiteks on Venemaalt tarned vähenenud. Seda täpset kogust on raske hinnata, sest Venemaa ei näita oma statistikat enam ja me saame ainult väga kaudsete märkide järgi arvata või oletada seda, kui palju sealt naftat välja tuleb," ütles Mäe.

"Me oleme nii väikesed tarbijad, et see kas meie ostame Venemaalt või kelleltki teiselt nafta hinda ei mõjuta. Me peame leppima selle hinnaga, mis meil on," sõnas Mäe.

Kõige rohkem saavad Mäe sõnul nafta hinda mõjutada Aasia turud. "See, mis saab lähimate kuude jooksul Hiinas, on väga oluline. Hiina on praegu pannud mitu suurt linna karantiini ja seal peaks riigi sees tarbimine vähenema. Millal see madalpunkt kätte jõuab ei oska praegu ennustada, aga tõenäoliselt millalgi suvel. Samal ajal Hiina on suurendanud nafta importi, ennekõike Venemaalt. Selle eesmärk pole sisenõudluse katmine, vaid Hiina toodab naftatooteid, põhiliselt mootorikütuseid, mida müüb Kagu-Aasias, seal on keskkonnanõuded veidi leebemad võrreldes lääneriikidega ehk kõik Hiina väikesed rafineerimistehased kütavad täie rauaga," kirjeldas ta.

Mäe sõnul on energiakandjatele embargosid väga keeruline kehtestada, kuid gaasi puhul on asi veidi lihtsam, sest Venemaa ekspordib põhiliselt torugaasi. "Kui toru on kinni, teisel pool ei ole tarbimist, ei ole ka pakkumist ja gaasi ei tule."

Esimene riik, kes on tõenäoliselt Gazpromi nõuetele valmis järgi andma, on Bulgaaria, märkis Mäe. "Bulgaaria jäi Gazpromi vastureaktsioonile esimesena Poola kõrval ette, kuhu Gazprom keeldus maagaasi tarnimast, sest Bulgaaria ütles, et nemad rublaarveldust ei tee. Praeguseks on selgunud, et Bulgaaria on hädas ja plaanib rublade eest maagaasi tasumist."

Eesti väiketarbijal pole siiski põhjust muretseda, rääkis Mäe. "Meil on esiteks maagaasi müüvatel firmadel midagi varutud Läti hoidlasse, eilne statistika näitas, et mai lõpuks vajalik kogus ja rohkem on meil olemas. Peale selle sain aru, et oleme saanud kokkuleppe Leedu terminaliga, et vajadusel saada sealt kaudu oma ports kätte. Maagaasiga muret ei ole ja tõenäoliselt pole ka naftaga, sest see on maailmakaup ja kui seda rongidega Leedu rafineerimistehasesse sisse ei veeta, saab seda tuua laevadega, mida on ka varem tehtud," ütles Mäe.

Mäe sõnul on probleem nendes riikides, mis tarbivad rohkem ning kus maagaas ja nafta on osa keemiatööstuse toorainest. Suurem mure on Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalial, kelle tarbitavatele suurtele kogustele on raske asendust leida.

Bulgaaria mureks on see, et riigil ei ole gaasihoidlat ning läbi Türgi tuleva toruühenduse võimsuse on aasta lõpuni reserveerinud Gazprom. "Selleks, et ühendust saaks kasutada näiteks Aserbaidžaani gaasi sisse ostmiseks peaks Bulgaaria valitsus tegema midagi erakorralist," ütles Mäe.

Venemaale kehtestatud sanktsioonid on Mäe sõnul juba veidi tunda andmas, kuid statistika piiramine ei luba meil reaalselt toimuvat näha. "Seda näitab Venemaa import - see on nii madal, kui ta pole kunagi varem olnud. Venemaa ei osta kaupu sisse ja neil ilmselt pole palju võimalusi seda teha. Kui nad peaksid rublaarvestust pikemas ajamõõtmes tegema, siis valuutalaekumised on väiksemad ja see läheb sisuliselt kõikide välislaenude tagasimakseteks. Inflatsioon on Venemaal tõusnud ja tõuseb veel."

"Minu arvates tuleks olulistest indikaatoritest jälgida tööhõivet ja sissetulekuid. Nendes peaks toimuma enne suve kindlasti muutus, on juba toimunud. Sissetulekud vähenevad, on ridamisi vallandamisi või ajutisi seisakuid. Need indikaatorid näitavad kui tõsiselt sanktsioonid mõjuvad," ütles Mäe.