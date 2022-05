Veskimägi: Elering läheb igal juhul toruühenduse rajamisega täismahus edasi

Elering tegeleb Alexela ja Infortariga sõlmitud kokkuleppe järgi toru ehitamisega LNG ujuvterminali ja Balticconnectori gaasitoru vahele. Peale toru valmimist maksavad eraettevõtjad Eleringile kulud kinni.

Eleringi juht Taavi Veskimägi ütles ERR-ile, et ujuvterminali ühendamiseks gaasivõrguga on Eleringil olemas vajalikud meretorud, maismaatorud ja kraanid ning projekteerimine käib, kuid seni pole saanud tellida ujuvterminali ühendamiseks vajalikku osa, sest eraettevõtted pole teada andnud, millist tüüpi laeva kavatsetakse rentida.

"Viimane osa ühendusest, mis laeva külge kinnitatakse, on laevaspetsiifiline. Nad peavad ütlema, millise laeva nad kavatsevad rentida, et nad annaksid spetsiifilised andmed, mille järgi saaksime tellida viimased ühendused, mis laeva gaasisüsteemiga seovad," lausus Veskimägi.

Samuti ootab Elering ettevõtetelt kinnitust, et toruühenduse kulud kaetakse, nagu algul kokku lepiti. "Nad on kirjalikult majandusministeeriumile öelnud, et on valmis toruühenduse kulud katma. Meil pole mingit põhjust eeldada, et nad oleksid sellest tänaseks taganenud," lausus Veskimägi.

Elering on eraettevõtjatele andnud neljapäevani aega vastata. Veskimägi sõnul läheb Elering oma osaga ehk toruühenduse rajamisega igal juhul edasi.

"Kui vastust ei saabu, ega me midagi seisma pane. Saades aru selle projekti ajakriitilisusest, läheme täismahuga edasi. Aega, et võtta pausi, praegu ei ole," lausus Veskimägi.

Riigikogu liige ja endine keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles teisipäeval, et tema teada on LNG vastuvõtuvõimekuse loomise tähtajad nihkunud kuu võrra edasi. Veskimägi sõnul on endiselt paigas eraettevõtjate lubadus saada kai valmis 1. septembriks. Eleringi enda tööde lõpptähtaeg on praegu novembri lõpp.

"Meie oleme oma tööprotsessid nii seadnud, et 30. novembriks oleks kõik tehtud," lausus Veskimägi.

LNG-terminal peab valmima hiljemalt siis, kui gaas otsa lõppeb

Veskimägi sõnul pole praegu mõtet kuupäevadega väga mängida, sest sel puudub tähendus. Oluline on Eesti gaasiga varustuskindlus ning see, kui kaua jätkub eraettevõtjate ja riigi poolt varutud gaasi.

"Me kuulutasime välja gaasisüsteemis varajase hoiatuse. Täna me koondame andmeid Eesti gaasimüüjatelt, palju on neil gaasi varutud, kus neil on veel lepinguid sügiseks. Sellest infost sõltub, mis hetkel peab olema täiendav gaasikanal (LNG-terminal – toim.) töös," lausus Veskimägi.

Lisaks erasektori gaasivarudele on valitsus andnud Eesti varude keskusele ülesande ühe teravatt-tunni jagu gaasi soetamiseks ning eraldanud selle jaoks lisaeelarvega 170 miljonit eurot.

Veskimäe sõnul peab arvesse võtma, et ka Eleringi jaoks on sellise gaasiühenduse rajamine esmakordne kogemus ning kuivõrd seni pole teada, millist ujuvterminaliühendust on vaja hankida ning kaua selle tarnimine aega võtab, peab riigil gaasivaru kindlasti olema.

"Aga tänase parima arusaamise järgi on see asi 30. novembriks realiseeritav," ütles Veskimägi.

Elering teatas teisipäeval, et valmistas ette Paldiski LNG-terminali ühendustorustiku ehituse ja saab sellega lähiajal alustada, kui viimased detailid terminali arendajaga on kokku lepitud.