Alexela ootab riigilt kirjalikku kinnitust toruühenduse valmimise aja kohta

Hääl kinnitas ERR-ile, et Alexela ja Infortar on LNG-terminali käivitamiseks valmis 1. novembril, kui riik toruühenduse tagab. Eleringi juht Taavi Veskimägi ütles, et Elering plaanib oma töödega valmis saada 30. novembriks.

"See on väga positiivne märk. Ja kui meieni jõuab selle kohta ka kirjalik kinnitus, siis me saame laeva rendilepingu sõlmimisega edasi minna," sõnas Marti Hääl.

"See kai platvorm, millele gaasiseadmeid tuleb hakata paigaldama, saab 1. septembriks valmis. Me liigume praegu selles graafikus või oleme isegi natuke ees," ütles ta ja selgitas, et pärast 1. septembrit peaks Elering saama hakata rajama gaasisüsteemi seda osa, mis on laeva ja kaldal oleva ülekandevõrgu vahel.

Hääl rõhutas, et laeva rendilepingut ei saa ettevõte enne allakirjutada, kui riigilt on kirjalik kinnitus toruühenduse valmimise kuupäeva kohta.

"Kai ehitamiseks me oleme heas usus selle riski võtnud, mis ületab kordades toruühenduse maksumust. Toruühendus LNG-terminalis on kõige väiksem osa kai ja laevaga võrreldes. Samas on ta sisuliselt sama oluline osa, sest kui on kai ja kai ääres seisab laev, aga pole toruühendust, siis ei ole sellest terminalist mingit kasu. Ja kuna see laev on kõige kallim ja kõige suurema kuluga, siis on ju selge, et laeva rendilepingut lõplikult siduvalt saab kokkuleppida sellel hetkel, kui Elering on lubanud, mis kuupäevaks on see toruühendus olemas. Siis selleks kuupäevaks peame kokkuleppima ka laeva saabumise, et vältida ebavajalikke kulutusi. Nii pea kui saame fikseeritud selle 30. novembri, saame me liikuda lõpuni laeva osas läbirääkimistega," rääkis ta.

"Eesti riik on palunud meil läbi rääkida ka soomlastega, et äkki tuleks see Soome laev hoopis selle laeva asemel, mille osas me oleme ise läbirääkimisi pidanud. Meile sobivad need variandid ja me neid läbirääkimisi praegu peame. Ja nendega saab päris lõpuni allkirjani minna siis, kui toruühenduse tekkimise kuupäev on lukus," lisas ta.

Hääle sõnul on Alexela jõudnud läbirääkimiste lõppvooru kahe laevaga, mis on sarnased. Tema sõnul on Eleringil laevade parameetrid teada ja seetõttu pole ettevõttel takistusi lõpliku ühendustoru ehitamiseks.

"Need kaks laeva, mis on olnud läbirääkimiste lõppvoorus nii soomlastel kui ka meil, on üheaastase vanusevahega ja siin tehnilisi erisusi ei ole. Need parameetrid on Eleringile teada, nii et selles mõttes mingit takistust edasiliikumiseks ei ole," kinnitas ta.

Hääl loodab, et liitumistaotluse menetlemine läheb kiiresti. "Mis puudutab liitumistaotlust, siis ma loodan, et nii erakorralises olukorras nagu me praegu varustuskindluses oleme, me saame sellise bürokraatia osas koostöövaimu, sest LNG-terminali liitumistaotlust ja standardit LNG-terminali liitumiseks pole Eestis välja töötatud. Ja kui me hakkaksime neid väljatöötama ja nende järgi toimetama, siis me kindlasti selleks sügiseks valmis ei ole."

Hääl selgitas, et viimane kuupäev, mis ajaks peaks LNG-terminal töösse saama on 31. detsember, kuid tõenäoliselt toimub see ikkagi varasemaks kokkulepitud tähtajaks.

"Me pakkusime välja, et see võib-olla võiks olla ettenägematute asjaolude katteks teatud puhver. Aga sellest faasist meie oleme oma ehitusega möödas ja ma usun, et meil enam sellist puhvrit vaja pole. Me oleme tähtajast ees, et jõuaksime 1. novembriks," rääkis ta.