Vabatahtlik: eesmärk on saabuval nädalavahetusel masuudireostus ära koristada

Anni rääkis "Ringvaatele", et tema teada on kolmapäeva seisuga suudetud Hiiumaal masuuti korjata kokku nelja kilomeetrisel alal.

"Teha on veel palju. Reostust on alates Tahkunast kuni Heltermaa sadamani ja see on üks neljandik Hiiumaa rannikust," rääkis ta.

Anni sõnul on kõige parem masuudireostust koristada varahommikul või õhtul, sest päeval soojema temperatuuri ajal on masuut vedel.

Anni sõnul on tähtis, et vabatahtlikud läheksid appi reostust koguma, sest seda muul viisil kätte ei saa, kui käsitsi korjates.

"Praegu ei jää muud üle, sest vallaametnike arv on piiratud ja päästeametnikud ei saa 100-protsendiliselt tulla koristama. Praegu pole muud valikut, kui peavad tulema kohalikud, Hiiumaa sõbrad ja loodusesõbrad nädalavahetusel siia. Laupäeva hommikul kell 9 algavad koordineeritud vabatahtlike koristustalgud. /.../ Praegu on meil ambitsioonikas eesmärk see nädalavahetusel ära teha," rääkis Anni ja lisas, et info koristustööde kohta jõuab hiljemalt reedel Hiiumaa Heaks Facebooki lehele ja Hiiu Lehte.

Hiiumaa ja Vormsi rannikult avastati sel nädalal ulatuslik masuudireostus, mis senise teadmise järgi pärineb mõnelt vanalt vrakilt.