Keskkonnaamet: Hiiumaa ja Vormsi reostus pärineb ilmselt vanast vrakist

"Tegemist on kindlasti vana reostusega ja seda näitab ka meie modelleerimine. Kõige parema pildi annab see, et tegemist on naftajäägi masuudiga, mis tegelikult just ilmastiku ja külma tõttu on klombistunud olekusse jõudnud. Vastasel juhul oleks ta kerge kilekihina mere peal. Ja tegelikult, jälgides ka erinevaid satelliidipilte, siis me reostust mere pinnalt leidnud ei ole," rääkis Vakra.

Ta selgitas, et reostust on võimalik hommikuti ja õhtuti jahedamate kraadidega suuremat kahju tekitamata kokku korjata ning seni pole leitud ka reostusest mõjutatud kalu või linde.

"Aga kui see jätta tegemata ja keskpäeval ilm soojemaks läheb, siis lõppkokkuvõttes need känkrad sulavad ka vedelasse olekusse ja siis tõepoolest see hakkab juba takistama kõikide veeloomade ja -lindude elu. Nii et igal juhul, mida rohkem suudame seda kokku korjata, seda parem," rääkis ta.

"Me jookseme sõna otseses mõttes ajaga võidu. Tuleb öelda, et nii päästeamet, Hiiumaa, Vormsi vald kui ka keskonnaamet on teinud väga head koostööd. Ja ma tean, et iga päevaga on aina rohkem tulemas ka vabatahtlikke appi. See on kahjuks see töö, mida saab teha ainult inimkätega, seal ei ole võimalik kasutada ei rasketehnikat ega muud," lisas Vakra.

Keskkonnaamet loodab, et reostust lähevad appi kokku korjama sajad inimesed.

Vakra rõhutas, et laevade punkerdamisest reostus tekkinud pole.

"Loomulikult iga tegevus on alati risk, aga antud juhul saame öelda, et tegemist on kõige suurema tõenäosusega mõne lekkiva vana vrakiga või väga ammu toimunud õnnetusega, mitte punkerdamisega. Kõiki riske tuleb võimalikult maandada. Aga antud reostus on jääkreostus vanemast ajast," rääkis ta.

Vakra sõnul ei pruugi aga süüdlane kunagi välja tulla.

"Me püüame teha kõik endast oleneva, et süüdlane leida, aga võib juhtuda, et me seda lõppkokkuvõttes teada ei saa. Aga hetkel me kaardistame kõiki piirkonnas ehk Vormsist põhja pool olevaid laevavrakke, et olla kindel, et mõnest, olgu see kas teise maailmasõja ajal või hiljem uppunud, laeva vrakist ei toimu leket iga päev, mis tähendaks seda, et mõne aja pärast on samasugune reostus taas rannas. See tuleb kindlasti välistada."