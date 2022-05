EKRE soovib sel nädalal Kersnat umbusaldada

"Täna tegelen sellega, et erinevatele fraktsioonidele meie teksti tutvustada ja arutada, kui palju nad on sellega nõus kaasa tulema ning mis see ajaraam võiks olla. Minu arvamus on, et peaksime sel nädalal selle ära tegema," ütles Helme ERR-ile.

"Me ei tea, kui kauaks seda valitsust üldse enam on, ja ma ei tahaks, et Kersna pääseb lihtsalt puhta nahaga siit riigikogust," lisas ta.

"Meie etteheide on ikkagi väga selge. Minister tegeles teadliku mitmekordse seaduserikkumisega ja see seaduserikkumine ei ole mitte väärtegu, mis nüüd on juba käivitunud, vaid kriminaaltegu. Maksumaksjalt tõsteti kellegi taskusse umbes viis miljonit eurot puhast tulu ministri poliitilise otsusega ja see on kriminaalkuritegu Eestis," rääkis Helme.

Helme sõnul kutsub ta ka Keskerakonna fraktsiooni umbusaldamisega ühinema. Samas ei pruugi Helme sõnul selle tõttu veel valitsus laguneda.

"Ei pruugi olla. Me saame veel kuidagi aru, et reformierakondlased ei soovi omaenda ministrile avalikult kallale minna, aga miks peaks ükskõik milline teine erakond sellist käitumist heaks kiitma," lausus Helme.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et kuigi Liina Kersna tegevust ministrina ei saa heaks kiita, siis sotside fraktsiooni ühinemine umbusaldusavaldusega on pigem kahtlane.

"Ma olen skeptiline, et me saame seda täna teha. Me oleme seisukohal, et minister oma ametis ei tohiks jätkata. Aga me peame kaaluma, millise olukorra ministri umbusaldamine tänases valitsuskriisis kaasa toob. Kui see toob kaasa kohe valitsuse lagunemise ja selle tõttu moodustub uus valitsus koos EKRE-ga, siis sotsiaaldemokraadid EKRE valitsust tegema ei peaks minema," sõnas Läänemets.

Läänemets kutsus peaminister Kaja Kallast Liina Kersnat ministrikohalt tagasi kutsuma.

"Me oleme kriitilised selles osas, kuidas haridus- ja teadusminister üldse oma valdkonnas hakkama on saanud. Kersna puhul ei ole küsimus ainult hangetes, vaid tegelikult ülikoolidega on rahastuslepingud tegemata, õpetajate palkade küsimus jne," lisas ta.

Läänemets rääkis, et sotsid arutavad Kersna küsimust juhatuse koosolekul.

Keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et Kersna tegevust peaks uurima riigikogu korruptsioonikomisjon. "Miks valiti just see ettevõte, kes valis, kuidas otsus kujunes. kuulama ära ettevõtte, ministri ja tema nõuniku. Kindlasti tuleks arvestada ka riigikontrolli hinnanguga, sel teemal on Janar Holm ka keskfraktsioonis. Praeguses etapis tuleb infot koguda, alles siis saab edasisi tegevusi planeerida," ütles Karilaid.

Haridus- ja teadusministeeriumi läinudaastaseid Covid-19 kiirtestihankeid analüüsinud rahandusministeerium algatas eelmisel nädalal haridus- ja teadusminister Liina Kersna tegevuse kohta väärteomenetluse.