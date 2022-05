Keelenõudeid eiranud Linnamäe lütseumi direktor astus tagasi

"Ma ei taha minna üksikasjadesse ega poliitikasse. Otsusasin [ametist lahkuda] ja kõik," ütles Garanža esmaspäeval ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee.

Ametlikku avaldust lahkumiseks ei ole Garanža veel kirjutanud, ütlesid esmaspäeval rus.err.ee-le haridusvaldkonna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja linna haridusameti juht Andre Pajula.

Samas teadis linnapea Mihhail Kõlvart Garanža lahkumisest juba varem.

"Me oleme Sergei Garanžale tänulikud tema aastatepikkuse panuse eest haridusse. Sergei Nikolajevitš jõudis meie maa jaoks ette valmistada rohkem kui ühe põlvkonna noori, kes praegu aitavad luua meie ühist tulevikku," kirjutas Kõlvart linnalehes Stolitsa. "Väga kahju, et Linnamäe vene lütseumi direktori kohalt lahkub tõeline professionaal, kes on palju aastaid töötanud Eesti pealinna heaks, kasvatanud üles mitu põlvkonda väärikaid Eesti kodanikke," lisas Kõlvart.

Garanža sõnul kohtub ta lähiajal haridusameti esindajatega, kuid linnapeaga rääkis oma plaanist juba varem ning Kõlvart olevat tema otsust toetanud. "See ei olnud kerge otsus, nagu võib kellelegi paista, aga see on minu teadvustatud otsus. Kas mõtlen ümber? Ei, ma ei loobi oma sõnu mõtlematult," ütles koolijuht. Garanža sõnul ei ole ta lütseumi kollektiivi veel oma otsusest teavitanud.

Garanža on juhtinud Tallinna 64. keskkooli, mis hiljem nimetati ümber Linnamäe vene lütseumiks, alates selle asutamisest 1988. aastal. Direktor oli ta Tallinna Linnamäe Vene lütseumis 2005. aastani. Pärast seda on ta ametlikult direktori kohusetäitja.

Garanža on olnud pidavalt kriitika objektiks selle eest, et pole suutnud teha eesti keele eksamit tasemel C1, mis on koolijuhtide jaoks nõutav keeleoskuse tase. Vaatamata opositsiooni korduvatele üleskutsetele Garanža ametist vabastada, on Keskerakonna juhitud Tallinna linnavalitsus sellest seni keeldunud.

2016. aastal sai Garanža Tallinna aumärgi.

Garanža ütles, et ei kavatse jätkata õpetajana, kuid ei öelnud ka täpselt, mida edasi tegema hakkab.