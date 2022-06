Helme: kõlama jäi valmidus saavutada kokkulepe

"Me käisime kõik teemad läbi, ka need, kus võib tekkida mingisuguseid tõrkeid - kahtlemata, kui kolm erakonda on laua taga, siis ka neid on. Aga see, mis kõlama jäi, oli, et ka probleemsete teemadega oleme võimelised arvatavasti leidma kokkuleppe," rääkis Helme. "Kõige rohkem võtaksin selle toa meeleolu kokku niimoodi, et kõik on valmis töötama, et leida lahendust," lisas ta.

Helme sõnul oli kolmel erakonnal "väga suur ühisosa" teemade suhtes, mis nende meelest on kuni korraliste valimisteni kõige olulisemad.

EKRE esimehe sõnul on Eesti ühiskonna suurim probleem hinnatõus ja inimeste toimetulek. "Kõik me saame aru, kes praegu laua taga olid, et sellega on vaja valitsusel aktiivselt tegeleda. Ma ikkagi ütlen, et kui tänane valitsus lagunes, siis põhjus ei ole mitte selles, et mõnel Keskerakonna ministril ei ole NATO-saladuse luba, vaid põhjus on selles, et Reformierakond keeldub nägemast, keeldub kuulmast, keeldub tunnistamast, et Eestis on mingisugunegi majandusprobleem ja järelikult ei ole vaja lahendada ka. See oli kõigil enam-vähem probleem number üks," rääkis Helme.

Lisaks on EKRE jaoks väga suur probleem ka "kontrollimatu immigratsioon, mis on Eestisse käima läinud", ütles Helme. Ka on Eesti riigikaitse tema sõnul "hoolimata suurest propagandast väga halvas seisus - meil on vähem relvi kui meil oli aasta alguses".

Eesti keele küsimuses on EKRE-l Helme sõnul enam-vähem sama vaatepunkt Isamaaga, kuid Keskerakonna jaoks võib see tekitada tõsist peavalu. "Aga arutama olid nad valmis," rõhutas Helme.

EKRE esimees ei hakanud ennustama, kelle kasuks otsustab Isamaa laupäeval. Tema sõnul soovib ta aga vältida olukorda, kus Eesti ei suuda nädalaid valitsust moodustada ning jätkab praegune Reformierakonna vähemusvalitsus.

"Minu meelest oleks kõige õigem see, kui Kaja Kallas astub tagasi. Ma saan aru, et ta tahab provotseerida, et ta tagandatakse, sest siis tal avaneb võimalus erakorraliste valimiste tegemiseks. See on äärmiselt küüniline poliittehnoloogiline mäng. Demokraatlike reeglite järgi, Eesti põhiseaduse mõtte järgi, tal tegelikult on vaja astuda tagasi ja siis minna ja küsida kasvõi uus mandaat vähemusvalitsuseks või uus mandaat uue koalitsiooni tegemiseks. Aga niimoodi jätkata nagu ta praegu tegelikult ei tohiks," leidis Helme.

Isamaa peab sel nädalal eelkõnelusi riigikogu nelja erakonnaga, et otsustada, kas alustada koalitsioonikõnelusi valitsuse moodustamiseks Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide või Keskerakonna ja EKRE-ga.