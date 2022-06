Mõttekoda: Venemaa teenis sõja ajal 93 miljardit eurot nafta ekspordist

Soomes tegutseva sõltumatu Energia ja Puhta Õhu Keskus (Centre for Research on Energy and Clean Air - CREA) avaldas esmaspäeval raporti, mille arvutuste järgi teenis Venemaa Ukraina sõja esimese 100 päeva jooksul 93 miljardit eurot. Enamik sellest rahast tuli Euroopa Liidust, vahendab Al Jazeera.