Lisaks kiirele hinnatõusule võib maailma tabada vedelkütuste puudus

Vedelkütuste hinnatõusule lisab hoogu maailma strateegiliste varude tühjenemine. Kuigi oht on, et lisaks kiirele hinnatõusule võib maailma tabada ka vedelkütuste puudus, hindavad asjatundjad seda siiski väikeseks.

Ameerika Ühendriikide strateegiline naftavaru on praegu 519 millionit barrelit, nii madal ei ole see olnud üle 35 aasta.

Kütuseturu ekspert Alan Vaht ütles ERR-ile, et ka teine globaalselt oluline ehk OECD varu on mahult 10 protsenti alla viimase viie aasta keskmise.

Sellised mahukad varu loodi 1970. aastatel kui maailmat räsis naftakriis, koos ulatusliku kütuse puudusega. Varud peaksid olema turvavõrguks selle kriisi kordumise vastu, kuid kui kütuse tarbimine ei kuku, ei pruugi nad olla piisavad.

"Murepilved ei ole mitte väiksed ja teadmatus on see, mille põhjal on täna jube keeruline öelda kas mingisugune kütusekriis võib meid tabada. Ma tahaks loota, et mitte ja need kõrged hinnad toovad tarbimise gloobalselt ikka alla," ütles Vaht.

Vaht rõhutas, et toornaftat kütusepaaki tankida ei saa. Kütustel on oma turuloogika ja nende hind võib tõusta ka kiiremini kui nafta hind.

Kõige täbaram on praegu seis bensiiniga ja just Ameerika Ühendriikides.

"Suvine sõiduhooaeg algas just hiljuti – sellel kuul. Laovarud on allapoole viie aasta kesmist taset, nõudlus on kõrgemal viie aasta keskmisest tasemest. Sisuliselt on mindud sõiduhooajale, millal on kõrgtarbimine, tühjade kütusepaakidega," selgitas Vaht.

Siiski kinnitas Vaht, et kuigi varud on kahanenud on need ikka mahukad.

Lootust annab ka tõik, et Eestis on hakkanud kõrged kütusehinnad juba tarbimist oluliselt mõjutama.

Eesti Varude Keskus on hoiule pannud kolme kuu tarbimise jagu diislit, bensiini ja lennukikütust.

Keskuse juhatuse liige Priit Enok ütles, et Eestis olevate kütuseladude täituvus on isegi suurem kui 2021. aastal oli kuu keskmine. "Meie laod on hästi varustatud. Siin ma räägin ka ettevõtjate laoseisusudest, sellele täienduseks on veel riigi kütusevaru," lisas ta.

Enok selgitas, et kuigi varusid ei kasutata hinnatõusu leevendamiseks on eesmärk siiski need käiku lasta enne puudujäägi tekkimist, et seda vältida.

Tegelikku ohtu, et Eesti bensiinijaamades võiks kütus otsa saada, Enoki sõnul pole.

"Turuosalised kinnitavad, et kõik mis on nende kontrolli all – rääkides nii ladustamisest, maaletoomisest, tarnimisest, logistikast ja müügist – kõiges selles tunnevad nad ennast turvaliselt. Nad andsid selge sõnumi, et ettevõtjad oma ülesandeid täidavad ja on väga võimelised meie turgu varustama," lisas Enok.