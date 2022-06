Välisministeerium kutsus Putini sõnade pärast välja Venemaa suursaadiku

Venemaa suursaadikuga kohtunud välisministeeriumi asekantsleri Rein Tammsaare sõnul on väga kahetsusväärne see, mida ütles Putin muu hulgas Eesti linna Narva kohta.

"Ajal, mil Venemaa viib Ukraina omariikluse ja rahva hävitamise kaudu ellu oma revanšistlikku Russkii Miri ideoloogia kastmes poliitikat, on see ka täiesti vastuvõetamatu," ütles Tammsaar.

"Ukraina-vastase agressiooni taustal sel nädalal Venemaa riigiduumasse esitatud seaduseelnõu, millega soovitakse tühistada Leedu iseseisvust tunnustanud määrust, samuti teiste riikide ähvardamine "denatsifitseerimise" ja "demilitariseerimisega" on ohtlikud ja vastutustundetud. Selle asemel, et püüelda rahvusvahelise õiguse austamise poole ning lähtuda oma tegevuses riikide suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse põhimõttest, on Venemaa üritanud rakendada oma imperialistlike ambitsioonide vankri ette lisaks armeele ka propaganda, kasutades selleks muu hulgas ka ajaloo võltsimist. Selline lähenemine on määratud läbikukkumisele ja lõpuks see võib osutada ohtlikuks ka Venemaale endale," lisas Tammsaar.

Välisministeerium kordas, et Venemaa on Ukrainasse tungides rikkunud rängalt rahvusvahelist õigust ja peab viivitamata täitma Rahvusvahelise Kohtu 16. märtsi otsust. "Kutsume taas Venemaad üles oma väed Ukrainast viivitamatult välja viima, lõpetama sõjategevuse ning austama Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides."