Sõja 120. päev: Ukraina väed võivad olla sunnitud Lõssõtšanskist taganema

Ukraina president Volodomõr Zelenski ütles neljapäeva öösel tehtud videopöördumises, et Ukraina kiire vabastamine on Kiievi peamine eesmärk. Zelenski võrdles Venemaa agressiooni natside sissetungiga Nõukogude Liitu. Luhanski oblasti kuberneri sõnul võivad Ukraina väed olla sunnitud Lõssõtšanski juurest taganema.

Oluline 23. juunil kell 22.25:

- Luhanski kuberneri sõnul jätkusid neljapäeval lahingud kõigis suundades;

- Ukraina esitas Venemaa vastu Euroopa inimõiguste kohtusse ametliku kaebuse, kuid tegemist on sümboolse sammuga;

- Donetski oblasti linnadest üle poole on Venemaa kontrolli all;

- Luhanski kuberneri sõnul võivad Ukraina relvajõud ümberpiiramise vältimiseks Lõssõtšanski juures rindejoonelt taganeda;

- Zelenski võrdles Venemaa agressiooni natside sissetungiga Nõukogude Liitu;

- ISW: Vene väed liiguvad Lõssõtšanski suunas ja jõuavad linna lähipäevade jooksul;

- Kiiev: Vene väed vallutasid Severodonetski juures kaks asulat;

- Venemaa rahvuslased jätkavad Kremli kritiseerimist;

- CBS News: Valge Maja kuulutab neljapäeval välja uue abipaketi Ukrainale;

- Johnson: Vene sõjalised edusammud võivad lähikuude jooksul lõppeda.

Lahingud jätkusid kõigis suundades

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai ütles neljapäevaõhtuses ülevaates, et lahingud jätkuvad kõigis suundades.

"Severodonetski tööstuspiirkonnas on paljud kaitserajatised juba hävitatud, me ei välista võimalikku taganemist uutele, rohkem kindlustatud positsioonidele. Lõssõtšansk on tugeva pommitamise all. Me jätkame linnas elu toetamist, vaikne evakuatsioon jätkub – täna lahkus umbes 40 inimest," kirjutas ta.

"Severodonetski linna okupeerimise korral saavad Nitrogeni (Azoti keemiatehase) varjendites peituvatest inimestest rassistide pantvangid. Ligipääs oleks ainult Luhanski okupeeritud aladele," lisas Haidai, nimetades rassistideks Vene-meelseid jõudusid.

Tema sõnul on Vene väed okupeeritud aladel alustanud juba inimeste filtreerimist. "Aktivistid ja sõjaväega seotud inimesi aetakse taga ning ka nende inimeste sugulased on tähelepanu all. Mehi sunnitakse minema sõtta Ukraina vastu, kasutades neid kahurilihana," kirjutas Haidai.

Ukraina kaebas Venemaa ametlikult Euroopa inimõiguste kohtusse

Ukraina justiitsministeerium teatas, et esitas neljapäeval ametlikult Venemaa vastu kaebuse Euroopa inimõiguste kohtusse, et lõpetada räige inimõiguste rikkumine Ukrainas.

Ukraina justiitsministeerium märkis, et Venemaa invasioon Ukrainasse on Euroopa inimõiguste konventsiooni alusel ebaseaduslik.

Samas on kaebuse esitamine sümboolne, kuna juuni alguses lõpetas Venemaa Euroopa inimõiguste kohtu jurisdiktsiooni kehtimise oma riigis.

Üle poole Donetski oblasti linnadest on Venemaa kontrolli all

Vaid 45 protsenti Donetski oblastist on Ukraina kontrolli all, ülejäänud Vene vägede käes.

"On väga raske öelda, et ülejäänud (Donetski linnad/territooriumid) on vaenlase kontrolli all, sest vaenlane hävitab neid linnu — need on lihtsalt territooriumid," ütles Donetski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Pavlo Kõrõlenko neljapäeval.

Kõrõlenko Kyrylenko ütles, et Ukraina jõududel on ees rasked lahingud. Tema sõnul jätkavad Vene väed Bahmuti - Lõssõtšanski maantee pommitamist, et Severodonetski ja Lõssõtšanski varustusteed ära lõigata.

Kuberner: Ukraina relvajõud võivad Lõssõtšanski juurest taganeda

Vene väed võtsid enda kontrolli alla kaks asulat – Loskutivka ja Rai-Oleksandrivka –, mis asuvad Lõssõtšanskist umbes viie kilomeetri kaugusel. Ukraina relvajõudude sõnul püüavad Vene väed Ukraina jõud seal ümber piirata.

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai ütles, et Ukraina väed peavad sealt võib-olla taganema. "Et vältida ümberpiiramist, võib meie peastaap anda korralduse, et sõjaväelased taganeksid uutele positsioonidele," rääkis ta riigitelevisioonis.

"Kogu Lõssõtšansk on (Vene vägede) tule ulatuses. Linnas on väga ohtlik," lisas ta.

Haidai sõnul pääseb Lõssõtšanskisse jätkuvalt mööda teed, mis võimaldab tsiviilelanike evakueerimisi jätkata.

Vene uudisteagentuur TASS teatas varem, et Venemaa toetatud separatistide sõnul on Lõssõtšanski linn ümberpiiratud ning varustusteed ära lõigatud.

Lõssõtšansk ja üle jõe asuv naaberlinn Severodonetsk on olnud viimasel ajal sõja tulipunkt.

Zelenski võrdles Venemaa agressiooni natside sissetungiga Nõukogude Liitu

Ukraina president Volodomõr Zelenski võrdles kolmapäeva õhtul tehtud pöördumises Venemaa agressiooni natside sissetungiga Nõukogude Liitu.

Natsi-Saksamaa ründas Nõukogude Liitu 1941. aastal 22. juunil.

"Siis möödus sissetungi hommiku ja agressori lüüasaamise vahel 1418 päeva. Peame vabastama oma maa ja võitma kiiremini, palju kiiremini. See on meie riiklik eesmärk. Selle elluviimiseks peame töötama iga päev. Selleks peab töötama mitte ainult riik, vaid iga kodanik," ütles Zelenski.

ISW: Vene väed liiguvad Lõssõtšanski suunas ja jõuavad linna lähipäevade jooksul

Rahvusvahelise sõjauuringute keskuse (Institute for the Study of War, ISW) teatel jätkasid Vene väed jõupingutusi Siverski jõe läänekaldal ja liiguvad Lõssõtšanski suunas.

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai teatas, et Vene väed kindlustavad oma positsioone Toškivkas ja Pidlis.

Severodentskis jätkuvad ägedad tänavalahingud.

Vene väed jätkavad ka pealetungi Slovjanski suunal ja on teinud väikeseid edusamme.

Zelenski nõunik: lahing Lõssõtšanski ja Severodonetski pärast on jõudnud haripunkti

Ukraina presidendi Oleksi Arestovõtš ütles neljapäeval, et võitlus Lõssõtšanski ja Severodonetski päras on jõudnud haripunkti. "See faas tundub sõjalisest vaatenurgast hirmutav," märkis Arestovõtš.

Kiiev: Vene väed vallutasid Severodonetski juures kaks asulat

Ukraina peastaabi teatel vallutas Venemaa Severodonetskist lõunasse jäävad Loskutivka ja Rai-Oleksandrivka asulad. Vene väed teevad ka ettevalmistusi Siverski jõe ületamiseks, vahendas The Guardian.

"Ukraina väed jätkavad Severodonetski ning lähedalasuvate Zolote ja Vovtšoirovka asulate kaitsmist," lisas Luhanski kuberner Serhi Haidai.

Kiiev: Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist

Ukraina ametnike teatel jätkab Venemaa Ukraina linnade pommitamist. Donetskis sattus Vene tule alla mitu asulat, sealhulgas Slovjanski ja Bahmuti linnad. Piirkonnas on kümned asulad ilma vee ja elektrita, vahendas CNN.

Valitsus teatas neljapäeval, et Venemaa pommitas taaskord Kirde-Ukrainas asuvat Sumõ piirkonda.

"Vene poolelt tulistati umbes sada suurtükimürsku. Üks mees hukkus vaenlase droonirünnaku tõttu," ütles üks ametnik.

Võimude teatel on Hersoni piirkonnas mitmes asulas olukord kriitiline. Piirkonnas toimuvad ägedad lahingud.

Samuti tabas Ukraina armee teatel kolm tiibraketti Mõkolajivi linna, esialgsetel andmetel sai rünnakus üks tsiviilisik viga.

CBS: Valge Maja kuulutab neljapäeval välja uue abipaketi Ukrainale

USA ametnike sõnul kuulutab Valge Maja neljapäeval välja uue abipaketi Ukrainale. See sisaldab keskmaa raketisüsteemi HIMARS ja rohkem laskemoona USA-st tarnitud haubitsatele, vahendas telekanal CBS News.

Eelmises abipaketis lubatud neli HIMARS-i on saabunud Ukrainasse, kuid lahingutes pole neid veel kasutatud.

"Aitäh USA kolleegidele ja sõbrale, kaitseminister Lloyd Austinile nende võimsate tööriistade eest. Suvi saab Vene okupantidele olema kuum, ja mõnele neist viimane," ütles Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on USA andnud Kiievile umbes 5,6 miljardit dollari väärtuses relvastust. Kongress kiitis hiljuti heaks 40 miljardi dollari suuruse julgeolekupaketi, mis võimaldab suve jooksul tarnida Ukrainale veelgi rohkem relvastust.

Venemaa rahvuslased jätkavad Kremli kritiseerimist

Venemaa blogija Juri Kotjenok väitis, et Venemaa sõjaväel pole jõudu, et Ukrainas sõda võita.

Kotjenok süüdistas Kremlit halvasti koolitatud sõdurite saatmises Ukrainasse. Ta kutsus Kremlit üles täiendama vägesid hästi väljaõpetatud sõduritega.

Zelenski: Venemaa eesmärk on muuta iga Donbassi linn Mariupoliks

Donbassis jätkuvad ägedad lahingud. Piirkonnas toimuvad suured õhu- ja suurtükirünnakud. "Okupantide eesmärk selles suunas jääb samaks. Nad tahavad samm-sammult hävitada kogu Donbassi. Nende eesmärk on muuta iga linn Mariupoliks," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul peab lääs relvatarneid Ukrainasse kiirendama. "Lahinguväljale on kiiresti vaja pariteeti, et see kuratlik armee peatada ja tõrjuda see Ukrainast välja," märkis Zelenski.

Johnson: Vene sõjalised edusammud võivad lähikuude jooksul lõppeda

"Meie luureteenistus eeldab, et lähikuude jooksul võib Venemaa jõuda olukorda, kus nad ei suuda enam edusamme saavutada. Nende ressursid saavad otsa," ütles Suurbritannia peaminister Boris Johnson.

"Kui ukrainlastel on võimalik alustada vasturünnakut, siis tuleks seda toetada. Selle varustusega, mida nad meilt nõuavad," ütles Johnson.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 34430 (võrdlus eelmise päevaga + 200);

- tankid 1504 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 3632 (+18);

- lennukid 216 (+0);

- kopterid 183 (+1);

- suurtükisüsteemid 756 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 99 (+0);

- tiibraketid 137 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2548 (+5);

- laevad / paadid 14 (+0);

- eritehnika 60 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.