Läänemets: leppisime kokku tulumaksuvaba miinimumi tõstmises

"See tähendab, et keskmise ja madalama palgaga inimesed saavad aastas kuni 372 eurot suurema palga. See on üks sotsiaaldemokraatide olulisemaid soove," ütles Läänemets ERR-ile.

Läänemetsa sõnul on sotside eesmärk viia tulumaksuvaba miinimumi määr 800 euroni, aga selle realiseerimise võtavad sotsid ette pärast riigikogu valimisi.

Läänemets kinnitas, et kokkuleppega olid nõus ka Isamaa ja Reformierakond.

Läänemets rääkis, et sisuliselt pool koalitsioonilepingu mustandist on valmis kirjutatud. "Seda me täiendame ja vaatame üle. Seal on veel mõned teemad õhus," ütles ta.

Mõned teemad arutavad veel tõsisemat arutelu.

"Õhus on sotside ettepanek aastaks 2030 viia taastuvenergia võimsuste arendamine sellisele tasemele, et me toodaksime 100 protsenti sellest mahust, mida Eesti riik tarbib," ütles Läänemets.

Samuti ei ole kokku lepitud energiahindade hüvitamise süsteem.

Sotside juht märkis, et kompromiss on lähedal ka eestikeelsele haridusele ülemineku teemal.

"Me selles oleme kokku leppinud, et see toimub alushariduse puhul aastatel 2024-2025 ja üldhariduse puhul aastatel 2026-2027," sõnas Läänemets.

"Lihtsalt võib-olla mõne partneri soovid on ambitsioonikamad, aga reaalselt õpetajate puuduses ei ole võimalik nii ambitsioonikalt seda teha. Aga ülemineku tegemine, aastaarvud - nendes me oleme kokku leppinud," lisas Läänemets.

Teisipäeval peavad kõnelusi erakondade delegatsioonid ilma esimeesteta.