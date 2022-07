Seeder: koalitsioonikõnelustel pole kompromissini veel jõutud

"Meie selles suunas pingutame. Me oleme teinud jooksvalt mitmeid vastutulekuid ja kompromisse ja leidnud ka ühiseid sõnastusi, kus osapooled on leidnud, et keegi ei olegi pidanud taganema oma ettepanekutest, et on leitud selline hea lahendus," rääkis Seeder ERR-i raadiouudistele.

"Aga ma usun, et kui kõik osapooled tõesti tahavad ja on valmis kompromissideks, siis on see võimalik. Aga nagu ma ütlen, tänaseks veel nii suurt ühisosa leitud ei ole," lisas ta.