Koalitsioonikõnelejad arutasid eestikeelsele haridusele ülemineku üksikasju

Üksmeel on olemas, et alushariduses minnakse eestikeelsele õppele üle 2024. aastal, kuid üldhariduse puhul on läbirääkijad olnud eri meelt.

Sotsiaaldemokraatide sõnul peaks üldhariduses algama üleminek 2026. aastal, Isamaa hinnangul aga 2024. aastal.

Reedel olid arutelu all veel metsanduse ja energiahindade tõusu küsimused.

"Koalitsioonilepe hakkab paistma küll. Täna oli minu meelest hästi hea arutelu eestikeelsele haridusele ülemineku detailide üle, nii et sisuliselt on olemas täna õhtuks kompromiss, mida erakonnad omavahel veel arutada saavad," ütles Reformierakonna aseesimees, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

"Praegu ma küll ütlen tänase arutelu tulemusel, et kõik on valmis järgmised 24. 48, 72 tundi tööd tegema ja pingutama, et kokkulepe sünniks võimalikult kiiresti. Usun, et me oleme sellele väga lähedal," lisas ta.