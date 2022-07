Politoloog: koalitsiooniläbirääkijatel pole kokkuleppega kiiret

Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonikõnelused on kestnud kolm nädalat, kuid suurtest teemadest on kokkuleppele jõutud vaid tulumaksuvaba miinimumi tõstmises 654 eurole. Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul ei ole läbirääkijatel kokkuleppega kiiret.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Mart Võrklaeva sõnul ootavad muud suured teemad peale kokkulepitud tulumaksuvaba miinimumi tõstmise jätkuvalt kompromisse.

"Eeskätt perehüvitiste puhul numbrid ja siis ka eestikeelsel haridusel põhikoolis aastaarv. Lasteaiad ja sinna juurde kuuluvad asjad on kokkulepitud, aga eeskätt põhikool. Kompromisspakkumisi või -võimalusi on siin mitmeid olemas, aga nüüd vajaks need otsustamist, et mis siis on sealt kõigile vastuvõetav," rääkis Võrklaev.

Tallinna ülikooli politoloogi Tõnis Saartsi hinnangul seisavad võimukõnelused eelkõige tõsiste vaidluste taga lastetoetuste ja eestikeelsele haridusele ülemineku teemal. Kui Reformierakonnal plaani B teiste erakondadega koalitsiooni moodustada pole, siis Isamaal on teoreetiliselt võimalus pöörduda tagasi vana koalitsiooni juurde Keskerakonna ja EKRE-ga. Eestikeelse hariduse eesmärgid teeks aga selle keeruliseks.

"Selle koalitsiooni puhul Isamaa, kui ta on oma loosungiks püstitanud eestikeelse hariduse, siis isegi seda reformi, mida talle praeguses koalitsioonis pakutakse, ei tule, nii et Isamaa peab oma sõnumiseade siis väga põhjalikult ümber tegema ja ka oma valijaid veenma, et eestikeelne haridus ei olegi nii oluline, vaid mingisugused muud küsimused," kommenteeris Saarts.

Kõnelused venivad politoloogi sõnul ka seetõttu, et võimalikel partneritel ei ole kiiret.

"Nii sotsid kui ka Isamaa tegelikult soovivad oma valijale demonstreerida, et nad seisavad vapralt oma valimislubaduste eest, üritavad neid võimalikult edukalt uude koalitsioonilepingusse saada. Reformierakonnal ka väga kiiret ei ole, on suvine periood, nad suudavad vähemusvalitsusena kuu kindlasti veel toimida," rääkis Saarts.

"Ma arvan, et Reformierakonna huvi on kindlasti vähemalt suve jooksul see koalitsioon ära teha, aga lähinädalate seisukohast neil meeletut survet seda teha, et see nüüd peab toimuma päevade, nädala jooksul, ei ole," lisas ta.