Reinsalu: elektriturureform tuleb rakendada ilma venitusteta

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemets ütles teisipäeval ERR-ile, et sotsid toetavad elektrituru reformi ideoloogilises mõttes, aga CO2 kvoodi leevendus oleks selline riigiabi, mida Euroopa Liidu seadused ei luba.

Reinsalu sõnul on CO2 kvoodi kompenseerimise mehhanism seaduspärane. "Meie veendumus on, et see ei ole vastuolus Euroopa Liidu õigusega, et see on venitusteta rakendatav ja see on tegelik meede selleks, et meil oleks prognoositava tasemega hinnakoridorid kodu- ja väiketarbijatele," rääkis Reinsalu.

Reinsalu märkis, et Isamaa pakkus omaltpoolt välja kompromiss-sõnastuse.

"See on selline sõnastus, mis on loodetavasti aktsepteeritav partneritele, aga mis tagab meie vaates selle reformi kvaliteetse ja venitusteta jõustamise," sõnas Reinsalu.

Reinsalu tõdes samas, et kõik koalitsiooniläbirääkimisi pidavad erakonnad peavad elektriturureformi vajalikuks.

Eestikeelsele haridusele ülemineku küsimuses on Reinsalu sõnul erakondade seisukohad lähenenud.

Sotside juhi Lauri Läänemetsa sõnul eeldab kokkulepe eestikeelsele haridusele üleminekut alushariduses aastatel 2024-2025 ja üldhariduses aastatel 2026-2027. Reinsalu sellele otseselt vastu ei vaielnud, ent rõhutas, et Isamaa jaoks on oluline saada kindlus, et see toimub prognoositaval ajal, on kõikehõlmav ja on sisuliselt teostatav.

"Selle jaoks on oluline, et ta on hoomatavas tulevikus aset leidev ja seadusandja tahtega seaduse tasemel fikseeritud. Meil on mitmes olulises elemendis selle koha pealt erinev vaade," lausus Reinsalu. Arutelu selle teemaga jätkub kolmapäeval.

Reinsalu rääkis, et erakonnad leppisid kokku Eestis elavate Venemaa kodanikelt relvalubade ära võtmise. "Selles osas on ühine arusaam olemas," ütles Reinsalu.