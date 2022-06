Koalitsiooniläbirääkimised keskendusid kolmapäeval metsandusele

Reinsalu sõnul tegeldi hommikusel koosistumisel metsandusega ning õhtul arutatakse lisaks metsapoliitikale ka julgeolekuteemasid.

"Isamaa vaates on seis selline, et kindlasti kõigis valdkondades tuleb ühine arusaam leida, aga sõlmküsimused on julgeolek, pereroetuste reform, eestikeelsele haridusele üleminek ja elektrituru reform," ütles Reinsalu.

Luksemburgis Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisel tehtud esimeste otsuste kohta, mis puudutavad euroliidu kliima- ja energiapaketti Eesmärk 55 ning mis puudutavad ka metsandust ja vähenevat metsaraiet, ütles Reinsalu, et Eesti ei saa esimeste tulemustega rahul olla ning et omi seisukohti peaks paremini kaitsma.

"Ei ole rõõmustav tulemus. Eesmärk 55 erinevad paketid, näiteks küsimus, mis puudutab metsamajandamist, aga ka teised paketid on Eesti majandusele äärmiselt koormavad. Sellele tuleb ausalt vastu vaadata ja teha ka sellest juhtumist oma järeldused, et peame partneritele oma seisukohti ausalt väljendama," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul peab rakenduvaid sätteid tõsiselt analüüsima. "Ja lähtuda sellest, et üks asi on loodushoid ja keskkonnaeesmärgid, aga ilmselgelt see koormis, mis Eestile asetus, pole terve mõistuse või õiglustunde koha pealt ratsionaalselt põhjendatud," ütles ta.