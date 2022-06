Läänemets: Isamaa tõttu võib eestikeelse hariduse punkt leppest välja jääda

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets kurdab, et Isamaa on asunud koalitsioonikõnelustel eestikeelsele haridusele ülemineku teemat blokeerima. Läänemetsa sõnul võib nii jätkates eestikeelse hariduse teema koalitsioonilepingust sootuks välja jääda.

Neljapäeva hommikul koalitsioonikõnelustele kogunenud erakonnad arutasid kaks tundi eestikeelse hariduse teemal ning päeva jooksul põrgatatakse teineteise vahel lõppteksti sõnastust, teatas ERR-ile Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu.

"Me arutasime eestikeelse hariduse temaatikat, vaatasime seal erinevaid võimalikke kompromisse ja jäi jutt, et erakonnad saadavad oma ettepanekud kirjalikult selles osas, milline saab olema lõpptekst, kuna nii olulises küsimuses on oluline täpne sõnastus. Selle pinnalt siis jätkame homme hommikul tööd," ütles Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütles aga, et neljapäeva hommik oli hoopis planeeritud, et arutada põhjalikult energiahindade hüvitamise teemat, ent nüüd kulus põhiline aeg vaidlemiseks eestikeelse hariduse teemal.

"Isamaa tuli oma algsete positsioonide juurde tagasi, kuigi laua taga on kõigil teistel valmidus kompromissi teha ja ühisosa otsida, ning lõppkokkuvõttes mitte kuskile ei jõutud," sõnas Läänemets.

"Eks ta on mingi venitamistaktika, mis jääb meile täiesti arusaamatuks," lisas ta.

"Eks me oleme seda ka öelnud, et kui kokkuleppele ei jõuta, siis seda koalitsioonilepingusse ei panda. Lõputult ei ole mõtet asjadest rääkida, kui soovi kokkulepet otsida ei ole," rääkis Läänemets.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder on koalitsioonikõnelustel välja pakkunud, et eestikeelsele haridusele üleminekut võiks alustada aastal 2024 ja selle lõpule viia aastaks 2027.

Läänemets ütles teisipäeval, et erakonnad leppisid kokku, et eestikeelsele haridusele üleminek toimub alushariduse puhul aastatel 2024–2025 ja üldhariduse puhul aastatel 2026–2027.

Ka Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et ootus oli neljapäeva hommikuks eestikeelse hariduse teemal kokku leppida.

"Mina ei näe küll mingit põhjust, miks mitte need otsused ära teha ja need numbrid seaduses fikseerida. Ma arvan, et lahendus ongi see, et igaüks natuke teeb kompromissi ja lepiks lihtsalt asjades kokku ja asuks tegutsema. Detaile jõuab lahendada töö käigus," lausus Võrklaev.

Urmas Reinsalu märkis, et seis on selline, et Isamaa jaoks põhiteemasid lukku löödud ei ole. "Me oleme pakkunud oma kompromisse, partnerid on pakkunud oma kompromisse, aga seda tasakaalupunkti ei ole saavutatud. Eks siis tuleb töötada lähemas tulevikus," sõnas Reinsalu.

Mart Võrklaeva sõnul on Reformierakonna vaates põhimõttelised asjad kokku lepitud. "Meie näeme küll, et me oleme paljudes asjades edasi liikunud, tuleks veel mõned detailid kokku leppida. Ja sellele ei peaks tegelikult väga palju aega kulutama," märkis Võrklaev.

Nii Läänemets kui ka Reinsalu ütlesid, et koalitsioonikõnelused jätkuvad ilmselt ka nädalavahetusel.