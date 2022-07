Toormepuudus ja ostupaanika kergitavad küttepuu hinda järjest kõrgemaks

Küttepuude hind on kuust kuusse järjest kerkinud ning ületab möödunud sügise maksumust mitmekordselt. Tootjate sõnul on selle taga raierahust ja toormaterjali puudusest tingitud nappus, aga ka inimeste soov endale talveks rohkelt küttematerjali varuda.

Kui aprilli keskel maksis lepa küttepuu ruumimeeter 70-85 eurot, siis juuni lõpuks on selle hind kasvanud sajast eurost kõrgemaks. Veel mullu sügisel maksis sama kogus lepapuuhalge 40 euro ringis.

Näiteks Põhja-Eesti Küttepuu OÜ kodulehelt saab 30 sentimeetri pikkust toorest halli leppa tellida hinnaga 140 eurot ruumimeeter, sama pikkade kasehalgude ruumimeeter maksab 160 eurot.

Harju Puu müüb toore halli lepa ruumimeetrit 105 euroga, sangleppa 115 ja kaske 135 euroga ruumimeetrilt. Ettevõtte esindaja Mart Liivak rääkis ERR-ile, et järjekorrad on pikad ja praeguste prognooside kohaselt tõuseb hind veelgi.

Hinnatõusu taga on Liivaku sõnul tohutu toormaterjali puudus. Puit pole Eesti metsast otsa saanud, kuid linnurahu tõttu kehtivate raiepiirangute tõttu ei tule uut materjali peale. Väga palju puitu viiakse välja graanulitehaste kaudu, ka Eestis kasutatakse seda katlamajades ja koostootmisjaamades. Kuna välisriigid on nõus energia eest palju maksma, ajab see toorme hinna üles ka meil. Kõigi nende asjade koosmõju tõttu ongi olukord praegu selline nagu ta on.

"Inimesed ostavad endale küttepuid ette ja meie järjekord on ilma reklaamideta juba üle kahe kuu. Varem sellist asja pole olnud," tõdes Liivak.

Ta lisas, et kohalik turg on nagu tuulelipp suures energiaturu hinnatormis. Suuna määravad suured tarbijad. Kuna elekter on väga kallis, siis on elektritootjatel võimalik ka toorme eest palju maksta ning selle saamiseks hakatakse üksteist üle trumpama. Kuna nemad on suurimad otsustajad turul, peavad kõik teised hakkama sama palju maksma ja lõpuks kajastub see ka eraisiku küttepuude hindades.

"Kui mõned arvavad, et nüüd on küttepuude tootjatel lust ja lillepidu, siis ei ole. Meie peame kuskilt leidma kaks korda rohkem vaba raha, et üldse midagi teha," tõdes Liivak. "Teeme sama tööd, kulutame toorme ja energia peale kaks korda rohkem raha, aga saame ise ikka sama raha nagu eelmistel aastatel, lihtsalt kulutused on suuremaks läinud."

Liivaku sõnul soovitab ta klientidel praegu talveks küttematerjal ära varuda, olgu selleks siis küttepuud, pellet või brikett. Pelleti hinnad kerkivad tema prognoosi kohaselt tänavu talvel varasema 200-300-eurose tonnihinna juurest 500 euro kanti.

"Pelleti ja briketi puhul pole küsimus hinnas, vaid selles, kas seda üldse saad. Nendega on muresid palju," lausus Harju Puu esindaja, kelle kinnitusel küttepuude lõppemist siiski karta pole.

Inimesed varuvad igaks juhuks rohkem küttepuid

Eesti Erametsa Liidu tegevjuht Jaanus Aun ütles, et usutavasti hinnad siiski edasi ei kasva, sest praegustes hindades kajastub ka ostupaanika, mis on tekkinud Ukraina sõja ja väga kõrgete energiahindade mõjul.

"Inimesed kasutavad elektrikütte asemel palju taas puitu. Meie metsades on sellist puitu, mis väga hästi kütteks sobib, küll ja veel ning seda hakatakse rohkem raiuma ka, aga peab arvestama, et meil on kevadsuvisel perioodil metsad peaaegu kinni olnud," selgitas ta.

Tootjatega vesteldes on Aun kuulnud, et inimesed, kes tavaliselt on mingi koguse küttepuid ostnud, varuvad sel aastal sama materjali kahekordses koguses. On näha, et inimestel on tuleviku ees ebakindlus või isegi hirm.

"Sõltub sellest, millega köetakse. Kellel on kombineeritud küte, on selge, vaadates, et isegi suvel ei läinud elektri hind alla, et üritatakse rohkem puudega maja soojaks saada, mis on võrreldes teiste energiaallikatega ikkagi suhteliselt soodne," lausus liidu esindaja.

Kui riigimetsas on linnurahu kehtinud mitukümmend aastat, siis erametsades on raie sel perioodil tugevalt piiratud teist aastat. 15. aprillist alanud linnurahu lõpeb juulis ja siis hoogustub Auna sõnul ka raietegevus.

Tuleviku osas on ta pigem optimistlik, sest hea hind peaks motiveerima metsaomanikke tegema raiet ka metsades, kust kvaliteetset, saetööstuse või mööblitööstuse tooraineks sobivat puitu eriti ei tule. Linnurahuperiood saab varsti läbi ja puidu pakkumine peaks turul aktiivsemaks minema. Häda on vaid selles, et juulis raiutud puit ei saa kütteperioodiks piisavalt kuivaks.

"Usun, et pigem hakkab olukord leevenema, aga ega keegi täpselt ei tea," lausus ta ja lisas, et tuleks kolm korda järele mõelda, kui mõistlik on praeguse energiadefitsiidi tingimustes kevadel metsategu nii julgelt piirata.

Pärnumaal tegutseva Alconet Trade OÜ omanik Ragner Tilk ütles, et ehkki ümarpuidu kättesaadavus on praegu väga kesine ning toorainepuudus puudutab kõiki, peaksid inimesed vähem rabelema, sest puit ei saa otsa. Ta märkis, et praegu varutakse endale küttepuid kolmekordselt üle enda vajaduse ja seega tekitavad ostjad ise hinnatõusu.

"Kui nüüd talvel õiget külma ei tule, siis ei osta järgmisel aastal keegi enam puid, sest tänavused jäävad kõigile kätte. Ostjad on paanikaga hinna üles ajanud," lausus ta.

Alconet Trade tegeleb valdavalt küttepuude ekspordiga, kuid Tilk märkis, et kui ta näiteks halli leppa Eestis müügiks toodaks, jääks selle hind 65-70 euro juurde ruumimeetrilt.

"Seda on võimalik müüa ka 75-80 euroga ruum. Aga kui inimesed maksavad, las siis maksavad," lausus ta.