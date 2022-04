Küttepuude kõrge hind võib turule meelitada uusi tegijaid

Nõudlus küttepuude järele on sel aastal tähelepanuväärselt tõusnud. Ühelt poolt vaatavad puidu poole need, kes kõrgeid elektri- ja gaasiarveid nähes alternatiive otsivad, teisalt ostetakse ka rohkem varusse.

"Olen rääkinud küttepuumüüjatega, kes ütlevad, et see, kes ostis enne näiteks 15 ruumi, ostab nüüd 30 ruumi. Ju siis need ärevad ajad panevad inimesi mõtlema selles suunas, et peabki varu endal kodus olema," rääkis Eesti Erametsa Liidu tegevjuht Jaanus Aun.

Samas on puidu hind tõusnud.

"Praegu on hinnad piirkonniti ka veel erinevad. Ütleme, me räägime lepapuu küttepuu ruumimeetrist, siis see on selline 70, 75 ja võib ka kohati lausa juba 85 olla, nagu põhjarannikul on kuulda olnud. Ja aasta tagasi oli julgelt poole vähem," märkis Kroonipuu müügijuht Kristjan Paapsi.

Nii nagu enamiku energiakandjate hinnad, on ka küttepuu hind üles läinud umbes kaks korda võrreldes aastataguse ajaga. "Aga kui me võrdleme näiteks elektri või gaasiga, siis jätkuvalt on tegemist üsna odava kraamiga, sest elektri hind näiteks on ju umbes kolm korda kallinenud aastases lõikes," ütles Aun.

RMK usub, et küttepuude hinnatõus võib lähiajal leeveneda, sest kõrgemad hinnad motiveerivad metsaomanikke raiuma.

"Aastaid oli küttepuidu hind nii madal, mis ei motiveerinud paljusid väikemetsa omanikke seda turule tooma. Ja nüüd, kus küttepuidu hind on atraktiivne müüja poolt vaadatuna, võiks eeldada, et huvi metsas küttepuid ka ära raiuda palkide ja muu sortimendi kõrval, mis on väärtuslik, aitab meid suvel ja sügisele vastu minnes seda hinda hoida seal, kus ta tänaseks on ja mitte kallimaks enam lasta minna," rääkis RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi.

Kaubi loodab, et hinnalagi on tänaseks saavutatud.

Küttepuu hinda ei mõjuta ainult energia kallinemine. Kaubi sõnul on üks põhjus ka idast tuleva puidu vältimine.

"Globaalsemalt on tekkinud uued hankekanalid, tarneahelad on muutumas. Puu idast läände enam ei liigu. Sealt edasi kanduvad need mõjud järk-järgult kõigi sortimentide peale."

Kaubi lisas, et kuigi järjekorrad on kohati pikad, siis päris otsas küttepuit ei ole. Ka hinnatõus võiks tema sõnul varsti vaibuda.

"Hinda võiks mõjutada perspektiivis pigem see, kas me suudame selle puidu suunata kohalike inimeste soojuse ja valguse heaks või läheb midagi sellest ka eksporti. Vastukaaluks võiks seda pakkumist ka nüüd juurde tulla ja see ei lase tal tõusta väga palju enam kõrgemale, sest lagi mõnes mõttes juba on ka ees."

Kaminapuid tootva ettevõtte Kroonipuu müügijuht Kristjan Paapsi sõnul on nende kliendid hinnatõusuga juba harjunud.