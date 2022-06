Sõja tõttu on Koidula raudteepiirijaam tühjaks jäänud

Sõda Ukrainas ja sanktsioonid Venemaale on muutnud niigi alakasutatud Koidula raudteepiirijaama sisuliselt kummitusjaamaks. Kaubavedu on seal vähenenud enam kui 50 protsenti ning praeguseks on koondatud juba üle 10 töötaja, kuid jaama täielik seiskamine pole võimalik.

Koidula piirijaam on ennekõike kaubajaam, mida enne sanktsioone läbis ööpäevas viis rongi, nüüd aga vaevalt üks.

Kuigi Eesti Raudtee sõnul jõuab mööda raudteed Eestisse vaid väike osa puidust, katkevad juuli algul need vähesedki veod. Sõda Ukrainas on Koidula piirijaamale avaldanud mõju nii, et Elroni sõidurongid satuvad jaama sagedamini kui kaubarongid.

"Praeguse hetke seisuga on meil mahtudest umbes 80 protsenti kadunud, kõige suurem löök oli väetistele," rääkis Operaili müügiosakonna juht Marko Paatsi.

Koidula piirijaama suurim kaubavedude operaator Operail on muutunud olude tõttu pidanud Koidulas koondama 10 töötajat, kogu ettevõttest on sanktsioonide pärast koondatud 80 inimest. Tulevikku ei nähta helgelt.

"Sisuliselt võib ju öelda seda, et Venemaa suunaline kaubavedu lakkab üldse ja sellest tulenevalt on olukord tulevikus arvatavasti veelgi tumedam," ütles Paatsi.

Ka Eesti Raudtee on koondanud Koidula raudteepiirijaamast kaks inimest. Lisaks tuleb tasuda igakuised jaama ülalpidamiskulud, millest suurim kuluartikkel on valgustus. Seda kasutab raudtee koostöös politsei- ja piirivalveametiga.

Kuigi valgustuse kasutust on praeguseks kolmandiku võrra vähendatud ei ole võimalik nii-öelda juhet täiesti seinast välja tõmmata.

"Me teeme seda koostöös politsei- ja piirivalveametiga, mis on selline valgustus, mida nemad vajavad ja palju me vajame oma operatiivtegevuseks," rääkis Eesti Raudtee kommertsjuht Arthur Reichmann.

"Kolmandik jaamast on täna hõivatud vagunite parkimisega, mis on otseselt seotud Ukraina sõjaga, kus on toodud Venemaalt ära minisugused operaatorite vagunid ja need on sinna pargitud, nii et seal manöövertegevus toimub," ütles Reichmann.

Hetkel käib läbi jaama veel nende kaupade vedu, mille kohta kehtivad lepingud või mis on lubatud. Näiteks kaup, mis tuleb Kesk-Aasiast. Seda kõike on aga liiga vähe, et vanaviisi majandamist jätkata.

Paatsi sõnul peab Operail praegu läbirääkimisi jaama tuleviku osas. "On ju loogiline, et kui tulud on kukkunud, aga kulud jäävad – iga-aastaselt on meie kulud Koidula jaamaga seoses miljon euro suurusjärgus – siis me peame kuidagi optimeerima ja leidma kuidagi mingeid lahendusi sellele olukorrale."

Eesti Raudteest on antud mõista, et Koidula raudteepiirijaama päris sulgeda siiski ei plaanita.