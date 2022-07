Tööstusriigid tarbivad Ukraina sõja tõttu üha rohkem kivisütt

USA, Euroopa riigid ja Hiina suurendavad söe kokkuostmist, et tagada oma majandustele piisav elektrivarustus.

Ülemaailmne konkurents söe pärast kasvab ja selle hind purustab maailmaturul rekordeid. Austraalia Newcastle'i sadamas tõusis kivisöe hind juunis esimest korda 400 dollarini tonni kohta. Austraalia on Aasia tähtsaim kivisöega varustaja, vahendas The Wall Street Journal.

Hinnatõusu veab aga Euroopa, kuna Venemaa vähendas gaasitarneid. Saksamaa lubas varem söest loobuda 2030. aastaks. Praegu impordib riik aga kivisütt üha rohkem. Majandusminister Robert Habecki sõnul on suurenenud sõltuvus kivisöest valus, kuid vajalik samm.

"Praegu on arvamus, et rohkem kivisütt on parem, kui rohkem Venemaad," ütles energiasektorile spetsialiseerunud advokaadibüroo Vinson & Elkins LLP partner Alex Msimang.

Lisaks Saksamaale teatasid ka Itaalia, Prantsusmaa, Suurbritannia, Holland ja Austria, et valmistuvad taaskäivitama kivisöel töötavaid elektrijaamu. Paljud riigid proovivad koguda talveks ka maagaasi varusid.

Euroopa Liidu otsus keelustada Venemaa kivisöe import jõustub täielikult augustis.

"Riigid muudavad tarneahelaid, et hankida rohkem kivisütt teistelt suurtelt tarnijatelt, nagu Austraalia ja USA. Kuid see võtab aega ja raha. Kogu maailm teeb seda," ütles finantsfirma ING ökonomist Gerben Hieminga.

USA osariigid suurendavad samuti söe kasutamist. Kuuma ilma tõttu suureneb riigis nõudlus elektri järele.

Ekspertide hinnangul laiendab kivisöe kasutamist ka maailma suurim kivisöe tarbija Hiina. Riiki räsis juba eelmisel aastal energiakriis, mis põhjustas elektrikatkestusi kogu riigis. Nõudlus söe järele kasvab ka Indias.

Söe tagasitulek ähvardab aga lääneriikide ambitsioonikaid kliimaeesmärke. Süsi eraldab umbes kaks korda rohkem süsihappegaasi kui maagaasi põletamine. Kliimaaktivistid väidavad, et on mures kivisöe tarbimise kasvu pärast. Siiski on nad rohkem mures selle pärast, et Ukraina sõda võib suurendada investeeringuid gaasiväljade arendamisse, teatas The Wall Street Journal.