Saksa energiafirma Uniper palus Berliinilt riigiabi

Uniper tegi valitsusele ettepaneku võtta firmas "asjakohane" osalus, vahendas Bloomberg.

Berliin ja Uniper on juba nädalaid pidanud läbirääkimisi võimaliku päästepaketi üle. Saksa ametnike hinnangul vajab Uniper umbes üheksa miljardit eurot. See on kaks korda suurem summa, kui on firma praegune turuväärtus.

Saksamaa valitsus muutis sel nädalal pankrotistunud energiaettevõtetes osaluse võtmise protseduuri lihtsamaks. Firmasid lubas toetada ka majandusminister Robert Habeck.

Habecki sõnul töötab Berliin selle nimel, et Uniperi stabiliseerida. "Poliitiliselt on üks asi selge, me ei lase nii olulisel ettevõttel pankrotti minna," ütles Habeck.

Uniperi peamine aktsionär on Fortum, mis kuulub osaliselt Soome valitsusele. Fortum peab praegu Berliiniga läbirääkimisi. Fortum tegi ettepaneku Uniperi ümberstruktureerimiseks, mille eesmärk on luua Saksamaa valitsuse omandis olev ettevõte.

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Fortum tegi Berliinile ettepaneku, et Uniper jagataks mitmeks firmaks. Berliin võtaks nii Uniperis üle Saksamaa energiasüsteemi jaoks olulise äritegevuse.

Fortum teatas samuti, et on juba Uniperi toetanud kaheksa miljardi euro suuruse abiga, mis on juba peaaegu täielikult ära kasutatud.

"Fortum keskendub sellele, et anda oma osa Euroopa energiaturgude stabiliseerimiseks, Euroopa majandused sõltuvad sellest," teatas Fortum.

Soome Euroopa-küsimuste minister Tytti Tuppuraineni sõnul soovib Helsingi tagada Soome maksumaksjate huvide kaitsmise. Soome meedia uuris ministrilt, kas Fortumi investeering Uniperi oli vale otsus.

"Selle otsuse eest vastutab Fortumi endine juhtkond," vastas Tuppurainen.

Uniper on Saksamaa suurim gaasifirma.