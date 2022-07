Elektri hind teeb esmaspäeval rekordi: Soome-Balti piirkond on defitsiidis

Esmaspäeval on elekter kõige kallim hommikul üheksast kümneni, kui megavatt-tunni eest tuleb maksta täpselt 550 eurot. Kella 11 ja 12 vahel on hinnaks 549,9 eurot, kella 16 ja 17 vahel 549,91 eurot ning tund hiljem 549,99 eurot.

Päeva keskmine hind on 415,65 eurot, mis on tänavune kõrgeim päeva keskmine hind. Rekord pärineb mullu 7. detsembrist, kui päeva keskmine hind oli 469 eurot ning tõusis hommikutundidel korraks ka üle 1000 euro megavatt-tunni eest.

Esmaspäeval on madalaim elektrihind hommikul neljast viieni, kui megavatt-tund maksab 234,08 eurot.

Lätis, Leedus ja Soomes on esmaspäeval täpselt sama elektrihind, Rootsis on see samas kahes hinnapiirkonnas päeva keskmisena vaid 7,45 eurot.

Juunis oli kõrgeim päeva keskmine hind 264 eurot, juulis senini 288 eurot.

Eesti Energia: Soome, Läti, Leedu on kõik tootmises defitsiidis

Eesti Energiast öeldi ERR-ile, et nende hinnangul on kõrge hinna põhjuseks asjaolu, et nii Soome kui ka Läti ja Leedu on tootmise poolelt defitsiidis ja välisühendused on maksimaalselt koormatud.

Ettevõtte pressiesindaja Priit Luts ütles, et soomlastel on kütusevahetuse tõttu nädala jagu väljas Olkiluoto 1 tuumajaam, mille võimsus on ligi 900 megavatti. Lisaks konserveeris soojatootja Fortum suurima 565 megavati võimsusega Meri-Pori söejaama, viidates tööjõupuudusele.

Soome elektritootmist pärsib ka tuulevaikne ilm. "Tuulevõimsust on seal installeeritud üle 4000 megavati, kuid tuult on vähe ja nii jääb toodang alla 400 megavati. Piltlikult ja võrdlusena: sõltuvalt tuuleoludest kõigub Soome tuuletoodang kolme- kuni neljakordse Eesti tarbimismahu piires," märkis Luts.

Luts lisas, et meeles tuleb pidada ka asjaolu, et Venemaalt elektrit enam Soome ja Balti regiooni ei tule.

Leedus ja Lätis on esmaspäeval defitsiit suur: kaks riiki toodavad ise 1300-megavatisel võimsusel elektrit, kuid päevane tiputarbimine jääb 2300 megavati juurde, ütles Luts. "Ka nii kõrgete elektrihindade juures ei koorma nad oma gaasijaamu maksimaalselt, tõenäoliselt sooviga gaasi kokku hoida," märkis ta.

Luts lisas, et gaasijaamad tõstavadki hinna kõrgele. "Viimase pakkujana – pärast seda kui välisühendused on maksimaalselt koormatud – kujundavad meie regioonis hinda gaasijaamad, mille muutuvkulud tänase ülikõrge maagaasi hinna tõttu 400 euro ringi (megavatt-tunni kohta) jäävadki," ütles ta.

Eesti toodab esmaspäeval elektrit rohkem, kui tarbib, enamtoodetud elekter liigub Soome, et sealset nõudlust katta.