Isamaa tahab hakata küttepuude ostmist kompenseerima

Küttepuidu teema on endiselt laual, Isamaa tegi hüvitamise ettepaneku juba kevadel riigikogus ja võitles selle eest ka läbirääkimistel, ütles Kokk.

"See teema ei ole unustatud ja selge on, et täna on küttepuu hind tõusnud üle kahe korra. See mõjutab paljusid kodusid," lausus Kokk.

Koka sõnul oli Isamaa ettepanek, et puidu kerkiv hind saadaks kontrolli alla ning riik kompenseeriks inimestele küttepuu ostu.

"Praegu on küttepuu hind jõudnud 80 euro juurde, aga on olnud 30 kuni 40 eurot (ruumimeeter). Ettepanek oli, et kompenseeritakse teatud osa küttepuu ostust, aga selle protsendi üle käibki vaidlus," lausus ta.

Isamaa teine hinnaleevenduse idee, mootorikütuste aktsiisi viimine Euroopa Liidu lubatud miinimumini, mille erakond ka kevadel riigikogus eelnõuna esitas, on uue koalitsiooni tekkides aga päevakorrast maas. Koka sõnul loobuti eelnõust koalitsiooniläbirääkimistel ning kompromissina lepiti kokku, et järgmise aasta 1. maist kerkima pidanud diisliaktsiis jääb veel vähemalt aastaks samale tasemele.

Koka sõnul pole Isamaa erakonnas aga aktsiisilangetuse ideed maha maetud.

"Esimesed sügiskuud toovad teadmisi juurde. Praegu ülejäänud kaks osapoolt koalitsioonis ei toeta Isamaa ettepanekut viia kütuseaktsiisid Euroopa Liidu miinimumtasemele. Suure tõenäosusega peab erakond sellise otsuse tegema (võtta eelnõu riigikogus tagasi – toim.). Selle üle käivad tulise vaidlused," lausus Kokk.