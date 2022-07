Eesti toetab Leedut Kaliningradi transiidi piiramisel

"Eesti seisukoht on, et Leedu täidab oma kohustust rakendada Euroopa Liidu ühiselt kokku lepitud sanktsioone, mis piiravad teatud Venemaa toodete importi EL-i ja transiiti läbi EL-i territooriumi. Ühtki ettepanekut Kaliningradi transiidi võimaliku erisuse teemal läbi Leedu ei ole Euroopa Liidu Komisjon liikmesriikidele veel esitatud," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Kerstin Meresma kolmapäeval ERR-ile

Vene ajaleht Izvestija väitis kolmapäeval, et Euroopa Liit on jõudnud Moskvaga kokkuleppele Venemaalt läbi Leedu Kaliningradi oblastisse liikuva kaubavoo reguleerimises.

"Igasugune mõistaandmine Venemaa poolt, justkui tegu oleks Leedu kahepoolse sammuga on väärinfo ja tuleb ümber lükata. EL ei piira kuidagi üldist ligipääsu Kaliningradile või sanktsioneeritud kaupade liikumist muul moel (kui läbi oma territooriumi – toim.)," märkis välisministeeriumi esindaja.

Ka Euroopa Komisjoni esinduse juht Tallinnas Vivian Loonela kinnitas kolmapäeval ERR-ile, et Euroopa Komisjon ja Leedu arutavad, kuidas piiranguid kõige otstarbekam oleks rakendada, kuid praegu need kehtivad nagu kokku lepitud.

"Me oleme praegu olukorras, kus Euroopa Liidus on kokku lepitud kuus sanktsioonide paketti. Üleminekuajad, mis puudutasid kaupade Euroopa Liidu turule pääsemist, on 10. juulil lõppenud ja kõik kokkulepitud sanktsioonid praegu kehtivad," rääkis Loonela. "Leedu ja komisjon arutlevad tõepoolest omavahel, kuidas seda kõike teha, nii et oleks kõige otstarbekam, aga seal mingeid uudiseid ei ole. Praegune seis on see, et kõik, mis on varem kokku lepitud, see kehtib," lisas ta.

Komisjoni esinduse juht lisas, et tema Vene infokanaleid nii tähelepanelikult arvesse ei võtaks.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrelli kinnitas juba juunis et Leedu piirab Kaliningradi oblasti piiril kaupade liikumist vastavalt Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonidele, mis on Moskvale määratud Ukraina ründamise eest. "On impordi ja ekspordi piirangud, mis kehtivad teatud toodetele. Sealhulgas ka transiidi keeld läbi Euroopa Liidu territooriumi. Leedu ei tee midagi muud kui rakendab Euroopa Komisjoni juhiseid. Leedu küsis Komisjonilt, Komisjon andis juhised ja Leedu rakendab neid juhiseid," ütles Borrell.

Leedut läbiva transiidi piiramine on ärritanud Venemaad, mis on lubanud Leedut karistada "mittediplomaatiliste vahenditega".

Samas on Saksa kantsler Olaf Scholz öelnud, et kauba liikumine Venemaa kahe territooriumi vahel ei peaks sanktsioonide alla käima ning kutsunud üles leidma probleemile juriidiline lahendus.

Ka riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas oma kommentaaris ERR-ile, et Euroopa Liit peab hoidma Venemaa suhtes kindlat joont.

"Venemaa pole teinud ühtegi sammu Ukraina-vastase hävitussõja lõpetamiseks. Seetõttu on lääneriikidel oluline kõigis oma otsustes olla sanktsioonide rakendamisel järjekindel ning mitte lubada isegi näilikku taandumist juba kehtestatud piirangutest. Venemaa saaks sellest üksnes hoogu oma hävituspoliitika elluviimisel," ütles Mihkelson.

"Lääneriikide ühine eesmärk peaks olema Putini Venemaa strateegiline lüüasaamine sõjas, millega püütakse hävitada Ukraina iseseisev demokraatlik riik, annekteerida vallutatud territooriumid ning suruda kogu maailmale peale uute jõuga kehtestatud piiride tunnustamine. Pealegi ei ole Venemaa loobunud soovist lõhkuda lääneriikide ühtsust, et lammutada demokraatliku maailma kaitsevallid," lisas Mihkelson.

Leedu peaminister Ingrida Šimonyte ütles kolmapäeva lõunal Leedu rahvusringhäälingu LRT.lt vahendusel, et sel nädalal on oodata Euroopa Komisjoni täpsustatud juhiseid Kaliningradi transiidi suhtes. Samas eitas ta, et see oleks Leedu ja komisjoni vahel kooskõlastatud dokument.

Esmaspäeval toimub Brüsselis Euroopa Liidu välissuhete nõukogu, millel väidetavalt tuleb arutusele seitsmes sanktsioonidepakett Venemaale, millega vormistatakse uusi täiendavaid piiranguid Venemaale ning võidakse täpsustada ka juba kehtivate sanktsioonide rakendamist.