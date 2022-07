Gaasi hind Saksamaal võib uuel aastal kolmekordistuda

Saksamaal kardetakse suurt gaasi hinna tõusu 2023. aastal. Võimalike gaasitõrgete tõttu on Euroopa Komisjon ette valmistamas drastilisi meetmeid, sh soovituslikku avalike hoonete maksimumtemperatuuri, et olla valmis Vene gaasitarnete katkestuseks, vahendab Saksa ajaleht Der Spiegel .

Komisjoni ettepaneku mustandi alusel ei tohiks Euroopa Liidus avalikke hooneid kütta soojemaks kui 19 kraadi. Euroopa Komisjoni hinnangul on arvestatav risk, et Venemaa peatab see aasta gaasitarned Euroopasse.

Komisjoni ametlik ettepanek peaks avalikuks saama kolmapäeval.

Praeguste reeglite alusel peaks gaasitarnete raskuste puhul olema prioriteet haiglate varustamise tagamine.

Venemaa peatas esmaspäeval gaasitarned Saksamaale Nord Stream 1 gaasitoru kaudu, mis on praegu hoolduses. Praegu pole veel selge, et kas peale hooldustööde lõppu gaasivoog jätkub.

Arvutuste järgi tähendaks gaasitarnete peatamine juulikuus gaasiga varustamise raskusi talvel ja järgmisel aastal. Samas oleks katkestus oktoobris vähem problemaatiline, kuid siis oleks vähem aega reageerida.

Saksa föderaalse energiaagentuuri Bundesnetzagenturi juht Klaus Müller hoiatas, et gaasi hind võib uuel aastal olla praegusest kuni kolm korda kallim.

Kuna mitmed Saksa gaasiettevõtted on endale gaasi 24 kuni 36 kuud ette varuks ostnud, siis pole hinnatõus veel täiel määral Saksa tarbijani jõudnud. Seetõttu hindas Saksimaa gaasiettevõtja Roland Warner, et gaasi hinnašokk jõuab Saksamaale alles 2023. aastal.

Warner on palunud valitsusel kehtestada gaasi hinnale Saksamaal võla kaudu kinni makstud hinnalagi. Ettevõtja sõnul ei saa praegu koormata majapidamisi kõrgete gaasiarvetega ning tema arvates pole Saksa rahandusministri Christian Lindneri riigivõla suurendamise vastasus praeguses olukorras mõistlik.

Saksa energiaagentuuri juht Müller andis samas teada, et gaasikriisi korral ei hakka majapidamiste varustuskindlus olema madalama prioriteediga.