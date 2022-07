Õhutemperatuur Londonis võib lähipäevil olla kõrgem kui Lääne-Saharas

Foto: SCANPIX/Owen Humphreys/PA via AP

Foto: SCANPIX/Owen Humphreys/PA via AP

Ühendkuningriigi ilmateenistus hoiatas, et esmaspäeval ja teisipäeval võib õhutemperatuur Inglismaal ulatuda 41 kraadini. Senine kuumarekord pärineb aastast 2019, mil mõõdeti 38,7 kraadi Cambridge'is, vahendab BBC . Väga kuum on ka mujal Lääne- ja Lõuna-Euroopas ning see on kaasa toonud ka suured maastikupõlengud.

Erakordselt kõrge õhutemperatuur on Ühendkuningriigis nii Inglismaal kui ka Walesis. Ka osa Šotimaast on praegu erakordselt palav.

Esmaspäeval võib Londonis õhutemperatuur ületada Lääne-Sahara ja Kariibi mere piirkonna keskmisi õhutemperatuure.

Kell 10 kohaliku aja järgi oli mõnel pool Inglismaal juba 30,2 kraadi sooja.

Ühendkuningriigi ilmateenistus hoiatas, et temperatuur võib esmaspäeval veel palju tõusta.

Kiirabi väljakutsete arv on Londonis ööpäevase tavalise 3500 asemel juba tõusnud kaheksa tuhandeni. Veetarbimine on Londoni veefirmade teatel tõusnud 20-30 protsenti. Kes vähegi saab, ei pista oma nina üldse tänavale. Palavus on ka ühistranspordi rivist välja löönud ning sunnib sõidugraafikuid ümber tegema.

Praeguste prognooside järgi peaks kuumalaine lõppema kolmapäevaks.

Kuumalaine tõttu lõpetati lennud Lutoni lennujaamas, kuna kuumast tingituna tekkisid lennurajale defektid. Lennujaama kutsuti olukorda hindama teeinsenerid ning praegu käib lennuraja remont.

Luton asub Londoni kesklinnast 56 kilomeetrit põhja pool. Osad lennud suunati esmaspäeval edasi Gatwicki ja Stanstedi.

Asfaldi sulamise pärast lõpetati lennud ka Briti õhujõudude baasis Oxfordshires, vahendab Sky News.

Kuumalained on kliimamuutuste tõttu Inglismaal sagedamad ja intensiivsemad.

Kõrged temperatuurid kimbutavad ka Põhja-Aafrikat ja Lõuna-Euroopat. Portugalis ja Hispaanias on kuumalaine tõttu surnud juba hinnanguliselt 1000 inimest.

Hoiatatakse, et kuumusest tingitud hädad lähevad veel hullemaks ka Prantsusmaal. Vahemere rannikul Türgist Hispaaniani välja on hädad niigi nii hullud, kui üldse olla saavad, kuumuse lõppu pole aga näha. Maastikupõlengute kustutamine sellises olukorras on üliraske.

Palavuse tõttu on mitmesuguste tervisehäirete tagajärjel surnud kümneid inimesi, ka põlengud on nõudnud ohvreid. Hispaanias sai näiteks koos oma karjaga surma lambakarjus, kes viimase hetkeni üritas oma lambaid tule eest päästa:

Kuumus liigub järjest kaugemale põhja, juba teatatakse 35 kraadist Belgias ning teisipäeval on sealgi oodata 40 kraadi. Ehkki ka Põhjamaades võib sel suvel veel ebatavaliselt kuumi ilmu tulla, nii kõrget õhutemperatuuri siiakanti siiski ei ennustata.