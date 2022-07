Gazprom ei luba enam kõigile Euroopas gaasitarneid tagada

Vene riiklik gaasiettevõtte Gazprom saatis vähemalt kolmele gaasiostjale Euroopas viimase kuu jooksul ametliku kirja, milles hoiatas, et ettevõte ei pruugi enam olla võimeline neile gaasi tarnima, vahendab Bloomberg .

Gazpromi teated gaasiostjatele võib tähendada Vene gaasi müügi piiramist Euroopas. Saadetud kirjades viidati vääramatu jõu (force majeure) klauslile sõlmitud lepingutes.

Viimase kuu jooksul on Gazprom tarninud Euroopasse vähem gaasi, kui varasemalt kokku lepitud.

Gaasiettevõtte sõnul on Nordstream gaasijuhtme turbiinidega tehnilised probleemid. Sarnaselt on vähenenud ka gaasitarned Euroopasse läbi Ukraina, kuna sõja tõttu on suletud kaks põhilist gaasitoru Venemaaga.

Ettevõtted kasutavad tavaliselt vääramatu jõu klauslit kui loodusõnnetused või sarnased ootamatud sündmused takistavad neil lepingu täitmist. Sellise klausliga käivitamine tagantjärgi on kummaline, kuna gaasitarned on juba vähenenud.

Saksa energiaettevõtte Uniper sõnul pole Gazpromi väited õigustatud. Vene gaasi tarned Euroopasse hakkasid vähenema maikuus, mil Ukrainas suleti üks gaasi pumpamise jaam lahingutegevuse ohu tõttu.

Gaasi tarned vähenesid täiendavalt eelmine kuu kui Gazprom teatas tehnilistest probleemidest gaasiturbiinidega. Üks turbiin oli saadetud hooldustöödeks Kanadasse.

Kuigi Kanada on lubanud turbiini üle anda, siis ei jõua see kindlasti tagasi 21. juuliks, mil Nord Stream 1 gaasitoru hooldustööd pidid lõppema.