Bloomberg: Kreml kavatseb hoida gaasivood Euroopasse miinimumtasemel

Venemaa väidab, et on pidanud viimastel nädalatel gaasitarneid Euroopasse vähendama tehniliste probleemide nagu puudulike dokumentide ja turbiinide hoolduse tõttu. Bloombergi allikad ütlevad, et tegelikkuses on Venemaa eesmärk survestada Euroopat sanktsioone ja Kiievi toetamist ümber vaatama.

Allikate sõnul jätkavad Kreml ja Gazprom põhjuste otsimist selleks, et hoida gaasivood madalal ja see takistab Euroopa klientidel koguda talveks vajalikke varusid. Euroopa Liidu ametnikud juba hoiatavad suurte majandusprobleemide eest, kui gaasivood ei taastu. EL-i energeetikaministrid on leppinud samal ajal kokku ühises gaasitarbimise vähendamises.

Bloomberg kirjutab, et gaasivaidlus näitab, et Venemaa on valmis loobuma kümnete miljardite dollarite ulatuses ekspordituludest, et oma geopoliitilisi eesmärke täita.

Asjaga kursis olev allikas rääkis Bloombergile, et Gazprom on analüüsinud järgmise aastani kestva võimaliku gaasitarnete katkestamise mõju ning leidnud viise, kuidas piirata rahanduslikku kahju tänu kasvavatele hindadele ja siiani tänavu teenitud tulule.

Üks allikas ütles, et osad inimesed Kremlis on üllatunud, et Venemaa režiimi liider Vladimir Putin ei tegutsenud gaasitarnete piiramiseks varem.

Viimastel päevadel on Venemaa avalikud sõnumid gaasitarnete kohta muutunud karmimaks. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et Nord Streamiga seotud probleemid on seotud Euroopa kehtestatud sanktsioonidega ning ta hoiatas, et kuigi Venemaa ei ole praegu huvitatud talveks gaasitarnete peatamisest, võib olukord muutuda.

Venemaa endine president, Gazpromi juht ja praegune Kremli kõrge ametnik Dmitri Medvedev läks teisipäeval sellest veelgi kaugemale. "Sinikollane hüsteeria on põhjustanud tugevat kõhulahtisust hirmu ees külmuda nende kõledates kodudes, vaadates läbi külmunud akende seisvate tehaste poole," kirjutas ta sotsiaalmeedias.