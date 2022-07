Võimalust koos sõpradega ajateenistusse tulla kasutas 21 seltskonda

"Tulite üksi või sõpruskonnaga? Sõpruskonnaga. Sõbrad on teil kus? Nad on miinipildujas."

Selline küsimus kõlas täna teises jalaväebrigaadis esimest korda. Varem lihtsalt polnud selle pärimiseks põhjust, aga tänavu oli esimest korda võimalik alustada ajateenistust koos kamraadidega. Just selle võimaluse valisid Türilt pärit Hannes Nordlund, Rasmus Raamat, Kristofer Kirotar ja Kristjan Ilves.

"Pool aastat tagasi otsustasime, et tuleme koos klassivendadega teenime koos aja ära, siis on lihtsam," ütles Kirotar ERR-ile.

"Kuna minul alguses ei olnud plaani ise tulla, aga Hannes ja Kristofer otsustasid, et nemad tulevad koos, siis ma lihtsalt haaksin sappa ennast ja tulin koos teistega, koos on lõbusam," lisas Raamat.

Kui Türi noormeestel oli kindel plaan koos Kuperjanovi pataljoni tulla, siis tartlase Karl Kristjan Robi jaoks mängis rolli juhus.

"Otseselt kokku ei leppinud aga sattusime juhuslikult sõpradega samasse kohta. Üksinda oleks äkki natukene masendav tulla olnud, kui kedagi ei tea. aga niimoodi on ikka lihtsam," ütles Robi.

Kaitseressursside ametile tuli noorte nii suur soov koos sõpradega ajateenistusse tulla üllatusena. Seda võimalust kasutas 21 sõpruskonda.

"Kas nad muidu ei julge kaitseväkke minna või miks selline lahendus? Ei julgevad ikka, see on lihtsalt väike edasiarendus sellest, et kuskil 4-5 aastat on meil noored läinud klassiga ajateenistusse, aga kuna alati kõik sõpruskonnad ei ole ühes klassis, et veelgi atrkatiivsemaks ajateenistust teha ja veelgi parema meelega noormehed-neiud sinna läheksid, siis see aasta esimest korda on neil võimalik minna koos oma sõpruskonnaga," selgitas kaitseressurside ameti juht Anu Rannaveski.

Oma pitseri ajateenistusse tulemisele on jätnud ka Ukraina sõda. Rannaveski sõnul pole kunagi varem olnud kaitseväkke tulijate seas nii palju vabatahtlikke kui tänavu juulis.

"Ma usun, et rohkem inimesi tahavad nüüd tulla ajateenistusse, nagu see on tõstnud Eestis veidi moraali, et tulla, ei tea," ütles Soomest saabunud värske ajateenija Hannes Nordlund.

Tema kinnitusel ei olnud tal kordagi kahtlust, kas tuleb ajateenistusse või mitte: "Sellist ei olnud. Ma lihtsalt teadsin, et mul on vaja seda teha."

Juulis tuli Eesti kaitseväkke 12 muidu piiri taga elavat noormeest. Kui lõviosa neist elavad Soomes, siis tuldi ka Austraaliast, Taist ja Suurbritanniast.