Euroopa Komisjon ei eelda gaasitarnete taastumist Nord Stream 1 kaudu

"Me ei eelda, et see tagasi tuleb. Me töötame eeldusel, et see ei naase tööle. Sel juhul on vaja võtta kasutusele lisameetmeid," ütles eelarvevolinik Johannes Hahn.

Kreml vähendas juba eelmisel kuul torujuhtme kaudu tarneid. Nord Stream 1 suleti eelmisel esmaspäeval plaanilisteks hooldustöödeks, mis peaksid kestma kümme päeva. Sel nädalal peaks jätkuma Vene gaasi tarned Saksamaale.

Komisjon avalikustab kolmapäeval plaani, kuidas leevendada gaasitarnete vähenemise mõju. Komisjon kaalub mitmeid soovitusi, sealhulgas kütte ja jahutuse kasutamise vabatahtlikku vähendamist, teatas Bloomberg.

Elektrihinnad on Euroopas tõusnud erakordselt kõrgele. Näiteks Saksamaal kasvas aastane elektrileping 750 protsenti 350 euroni, olles 2010. ja 2020. aasta vahemikus 41 eurot.