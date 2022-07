Netflix kaotas teises kvartalis miljon klienti

USA voogedastusfirma Netflix teatas teisipäeval, et kaotas eelmises kvartalis 970 000 klienti.

Aasta esimeses kvartalis kaotas Netflix 200 000 klienti. Netflix prognoosis varem, et kaotab teises kvartalis veel kaks miljonit klienti.

"Me kaotasime kahe miljoni asemel miljon klienti. Miljoni kaotamist on raske eduks nimetada, kuid tõesti, oleme järgmiseks aastaks väga hästi valmis," teatas Netflixi juht Reed Hastings.

Netflixi aktsia hind tõusis teisipäeval 7,4 protsenti. Sel aastal on firma aga kaotanud umbes kaks kolmandikku oma väärtusest.

Netflix seisab silmitsi kasvava konkurentsiga voogedastusteenuste turul. USA-s kiireneb ka inflatsioon ja tarbijad vähendavad kulutusi meelelahutusele. Netflix teatas hiljuti, et valis partneriks Microsofti, et luua uus reklaamidega voogedastusteenus. Firma tahab nii hankida juurde uusi tuluallikaid.

Firma proovib vähendada ka kulutusi. Asjaga kursis inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Netflix koondas viimaste kuude jooksul umbes viis protsenti oma tööjõust.

Netflixi käive kasvas teises kvartalis 8,8 protsenti ja jõudis umbes kaheksa miljardi dollarini. Puhaskasum oli 1,44 miljardit dollarit. Firma teatas, et valuutakursside kõikumised mõjutasid rahavoogu ning prognoosis, et tulude kasv aeglustub kolmandas kvartalis 4,7 protsendini, vahendas The Wall Street Journal.

Kokku oli Netflixil kogu maailmas umbes 220,7 miljonit klienti.