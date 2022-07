Reinsalu: peame murdma Venemaa majandusliku selgroo

"Eesti välispoliitika eesmärk, meie eluline eesmärk number üks, number kaks, number kolm on see, et Venemaa peab selle sõja kaotama. Selleks tuleb majanduslikult ja julgeolekuliselt Venemaa selgroog sõjas Ukrainaga lääne kogukonna abil murda," ütles Reinsalu Vikerraadio saates "Uudis+".

Reinsalu meenutas, et praegune sõda algas Vene presidendi Vladimir Putini ultimaatumist, millega ta nõudis Ida-Euroopat Venemaa mõjusfääri, millest aga lääneriigid keeldusid.

"See on meie jaoks väärtuseline küsimus, aga see on meie jaoks ka eluline, eksistentsiaalne, julgeolekupoliitiline huvi. Sest me oleme surmavalt ohtliku kiskjariigi naaber, kes on ka tuumariik ja kui peaks kujunema olukord, kus Venemaa saab võimaluse muuta riikide piire faktiliselt relva jõuga, kui see kultuur saab maksvaks, siis see on meile loomulikult eluliselt oluline küsimus ja seda ei tohi lasta juhtuda," rõhutas Reinsalu.

Seetõttu tuleb tema sõnul tugevdada selgitustööd, et Ukraina teema ei kaoks lääne avalikkuse tähelepanu alt ning püüda võimalusel veelgi tugevdada survet Venemaale.

"Praegu on kõige tähtsam, eriti suveolukorras, kus lääneriikides hakkab augustis üldine puhkuste aeg, tugevalt ja intensiivselt neid teemasid õhus hoida ja pakkuda välja lahendusi tugevamateks sammudeks," rääkis minister.

Kommenteerides Ungari välisministri Péter Szijjártó hiljutist avaldust sotsiaalmeedias, milles viimane välistas seitsmenda sanktsioonipaketi Venemaale ja nõudis rahu tegemist Ukrainas, vastas Reinsalu kriitikaga Budapesti suunal: "Selle kriisi ajal ei ole võimalik ajada ümber nurga juttu, seda ka diplomaatilises riikidevahelises kontekstis. Ja minu sõnum on, et see ei ole relevantne mõttekäik. Rahu saabub siis, kui sõda mitte ei lõppe, vaid sõda lõpetatakse. Ja sõda lõpetatakse siis, kui Venemaal on majanduslikult selgroog murtud."

Reinsalu rõhutas, et tema hinnangul ei ole praegused sanktsioonid Venemaale piisavad, "sest sõda jätkub ja inimesed Ukrainas surevad".

"Järelikult kui me mõtleme ratsionaalselt, siis on nii humanistlikel kaalutlustel aga ka riikide majanduste huvides, riikide julgeoleku huvides, kes ei ole sõja osapooled formaalses mõttes, mõistlik sõda lõpetada, survestada selle lõpetamist võimalikult kiiresti ja selleks tuleb heas mõttes eskaleerida survet Venemaale," märkis ta.

Reinsalu nimetas kõrvaliseks küsimust seksuaalvähemuste toetamisest või mittetoetamisest, millega ta oma eelmisel ametiajal tähelepanu pälvis: "Minu sõnum on üks ja selge: Eesti välispoliitika number üks, number kaks, number kolm, number sada on praegu küsimus, mis puudutab Ukraina toetamist ja Venemaa kaotuse toetamist. Ukraina võit on meie eluline küsimus ja välisministeerium nende kuude jooksul, mis mina olen minister, keskendub sellele küsimusele. Ma ei tegele kõrvaliste küsimustega ja ma käsitlen seda teemade ringi täiesti kõrvalise küsimusena."

"Eesti diplomaadid, Eesti välisesindused peavad tegelema Ukraina toetamisega. See on ülesanne, mida ma kindlasti ootan ja mida Eesti diplomaadid on seni teinud. Mingid kõrvalised teemad ei ole aktuaalsed," lisas ta.

Küsimusele Hiina-suunalise poliitika kohta ja kas Eesti plaanib ametlikult lahkuda Hiina ja Ida-Euroopa riikide koostööformaadist 17+1, vastas Reinsalu, et tal ei ole selle kohta hetkel kommentaare anda. "Kui mul on põhjust kommentaare anda, siis ma seda teen," lubas ta.

Küsimusele oma ministriameti pidamise stiilist vastas Reinsalu, et stiil on igal inimesel erinev ning seda inimene muuta ei saa. "Eks igaühel on oma isikupärane käekiri oma mõtete väljendamisel, oma käsitlustes, hoiakus. Küllap ma olen see, kes ma olin varem," märkis ta.