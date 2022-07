TTJA käivitab 5G kolmanda sagedusloa enampakkumise

"Konkurss on kestnud tänaseks üle kahe kuu ning jäänud on veel viimane luba, mille väljajagamise järel võib esimese 5G konkursi lõppenuks kuulutada. Siiras rõõm, et esimesed load on nüüdseks väljastatud, samas mõistagi on palju tööd veel ees, et viia 5G teenused Eesti inimesteni," ütles TTJA peadirektor Kristi Talving pressiteate vahendusel.

Esimese sagedusloa võitis oksjonil Elisa 7,2 miljoni euroga, teise Telia Eesti 8,5 miljoni euroga.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan tõi pressiteates välja, et kaks seni toimunud 5G sagedusloa enampakkumist on olnud väga aktiivsed ja lõpphind on ületanud alghinda kordades.

"Tihe konkurents toetab ülikiire interneti tempokat jõudmist Eesti inimesteni ja peagi on juba kolmel sideettevõtjal võimalik pakkuda täiesti uuel tasemel kasutajakogemust. Ühtlasi toetab 5G tehnoloogilisi arenguid erinevates sektorites ja hoogustab innovatsiooni, mis elavdab ettevõtlust ning riigi majandust laiemalt. Oleme lõpuks sisenenud 5G ajastusse ja Eestil on sellest palju võita," ütles minister.

Sagedusala, mis kolmandale enampakkumisele läheb, on 3540–3600 MHz ja 3730–3800 MHz / 3670–3800 MHz. Kolmanda sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot ja osaleda saavad Tele2 Eesti AS ja UAB Bite Lietuva. Pakkumuste sammuks on 100 000 eurot, mis tähendab, et igas järgmises voorus peab pakkumus olema eelmise vooru kõrgeimast pakkumusest vähemalt 100 000 eurot suurem.

Esimese sagedusloa enampakkumise võitis Elisa Eesti AS pakkumisega summas 7 206 208 eurot ning teise Telia Eesti AS, kes pakkus loa eest 8 500 300 eurot. Kuna nimetatud ettevõtetele on luba juba väljastatud, siis ei ole neil võimalust konkureerida sagedusloa kolmandal enampakkumisel.

Konkursi tulemusena ehitatakse sagedusalas 3410-3800 MHz välja kolm 5G tehnoloogial põhinevat võrku. Sagedusloa omanikul on kohustus teha lõppkasutajale ühe aasta jooksul arvates sagedusloa saamisest kättesaadavaks 5G standardi vähemalt 15. versioonil baseeruva sideteenuse ning kahe aasta jooksul paigaldada ja aktiveerida üle Eesti minimaalselt 200 sideteenust osutavat tugijaama, millest 100 tugijaama võivad asuda Harju maakonnas, kuid igas maakonnas peab asuma vähemalt viis tugijaama.

Sügisel on plaanis alustada järgmise 5G sagedusala (694-790 MHz) oksjoniga, mille tingimused on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud. Nimetatud madalam 700MHz sagedusala sobib eelkõige väiksema asustustiheduse ja maapiirkondade katmiseks 5G-ga. Enampakkumisele läheb kokku kuus 2x5 MHz sagedusplokki. Iga konkursil osaleja saab võtta maksimaalselt kaks sagedusplokki ehk omandada 2x10 MHz sagedusploki.