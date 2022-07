Riik on leidnud viisi Peterburi Jaani kiriku ülalpidamiseks

Eesti Kontsert teatas tänavu mais soovist lõpetada leping Peterburi Jaani kirikuga, kuna Ukraina sõja ja sanktsioonide tõttu ei ole sihtasutusel võimalik vastutada hoone seisukorra eest ega tasuda igakuiseid halduskulusid. Kultuuriministeerium selleks luba ei andnud ning otsis lahendusi lepingute täitmiseks.

Möödunud nädalal pöördus kirikus tegutsev Peterburi Eesti Kultuuriselts ministeeriumi, Eesti Kontserti ja EELK poole sooviga leping lõpetada, kuna alates maist keelas Eesti Kontert ministeeriumi korralduse kohaselt kirikus ürituste korraldamise. Sellest on välja arvatud pühapäevased jumalateenistused.

Kultuuriseltsi hinnangul seab piirang aga ohtu kultuuriseltsi tegevuse.

"Oleme mures, et kui Eesti pool ja Eesti Vabariigi valitsus ei sekku nende probleemide lahendamisse, on võimalus, et Jaani kirik satub ebapädevate inimeste kätte," kirjutas Peterburi Eesti Kultuuriselts pöördumises.

Kiriku teatel seab Eesti Kontserti keeld Jaani kiriku hoones üritusi korraldada ohtu Peterburi Eesti Kultuuriseltsi tegevuse, kuna kiriku saali ei saa enam kasutada hariduse ja kultuuri edendamiseks.

Kultuuriminister Piret Hartmani sõnul on selge, et Jaani kirikus on väga keeruline korraldada sisulist tegevust, kuid on jõutud lahenduseni, millega suudetakse sealsed kulud katta.

"Aga mis puudutab administratiivset poolt, et katta kulusid ja hoida see maja Eesti Kontserdi käes, siis need lahendused on tänaseks leitud. Detaile ma praegu välja tuua ei soovi," ütles Hartman möödunud nädalal intervjuus ERR-ile.

Eesti Kontserti sõnul lähtub sihtasutus neil ette antud seadusest ning ka nemad soovivad leida lahenduse kiriku edasiseks haldamiseks.

Eesti Kontserti juhatuse liikme Kertu Orro sõnul on sihtasutus selle asutaja ehk kultuuriministeeriumi juhiste kohaselt peatanud kirikus majandustegevuse määramata ajaks ning lepingu alusel.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooni- ja rahvusvahelise koostöö juhi Meelis Kompuse sõnul on praeguseks kõik vajalikud maksed tasutud.

"Lepingu lõpetamine ei ole päevakorral, ehkki tulenevalt sõjast Ukrainas on igasugune kultuurikoostöö ja majanduslik tegevus Venemaal määramata ajani peatatud," sõnas Kompus.

EELK piiskopi Tiit Salumäe sõnul oli peamiseks küsimuseks see, kuidas saavad tasutud vajalikud arved, kuid lahenduse leidmise järel pole koostöö jätkamine kahtluse all.

"Me oleme praegu selles kindlad, et jätkame igal juhul seda koostööd," ütles Salumäe.

"Täna olen ma saanud kinnituse, et kõik kohustuslikud maksud on tasutud ja lepingus on ka kokkulepitud turvapoole kindlustus, elektripoole kindlustus ja mõned investeeringud, mis veel ootavad, aga mulle on täna kinnitatud, et need on kõik makstud, aga kas need on ka kohale jõudnud, selle täpsustamine veel käib," sõnas Salumäe.

Salumäe sõnul on kirik Eesti riigile väga oluline ja peaks säilima nii nagu seda on seni hoitud.

Praegu on korraldanud kirikus kontserte Severnaja Filharmoonia, millega koostööd jätkata ei saa. "Mis on tegelikult kogudusele raske, seal ei saa muid teenistusi pidada. Aga kogudusel on kindlus selles, et kõik kommunaalid ja turvalisuse pool - need arved saavad makstud," ütles Salumäe.

Salumäe märkis, et kirikus ei saa korraldada üritusi ärilistel eesmärkidel, kuid siiski jätkab kontserte, mida saab korraldada tasuta. "Näiteks terve augusti kava on olemas, seal on hommikused teenistused ja õhtued. Muusika sellisena jääb seal kõlama," rääkis ta.