Muinsuskaitse eksperte ühendav organisatsioon taunib sõjahaudade muinsuskaitseta jätmist

Muinsuskaitse eksperte ühendava organisatsiooni ICOMOS Eesti Komitee leiab, et kiirkorras 275 mälestise kaitse lõpetamise protsess, asjakohase analüüsi ja selgitusteta, pole seaduspärane ning kahjustab lisaks pärandile Eesti muinsuskaitse mainet ja põhimõtteid nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

Muinsuskaitseamet alustas juulis menetlust, et arvata kultuurimälestiste seast välja 275 sõjahauda. Seni kahekordse kaitse all olnud sõjahaudu kaitseb edaspidi üksnes sõjahaudade kaitse seadus, muinsuskaitse nendega enam ei tegele.

Rahvusvahelise muinsuskaitse eksperte ühendava organisatsiooni ICOMOS Eesti Komitee leiab, et hetkel on okupatsioonimonumentide ja Teise maailmasõja traagilise pärandi teema väga tundlik ja nõuab väga korrektset ja põhjendatud lähenemist.

"Ettepanekus sisaldub nimekiri 275 mälestisega, mis koosneb 273 väidetavast sõjahauast ja matmispaigast ning kahest kunstimälestisest. Nimekiri sellisel kujul on põhjendamata ning selles sisalduvate matmispaikade ja monumentide erisused on lahti seletamata Väärtuste ja topeltkaitse analüüs eelnõu juures puudub ning nimekiri võib sellest johtuvalt lugeda vigaseks ja puudulikuks," leiab ICOMOS Eesti president Ave Paulus kirjas muinsuskaitseameti peadirektorile Liisa Pakostale.

Paulus kirjutab ka, et nimekirja enda koostamine sellisel kujul on põhjendamata ning selles sisalduvate matmispaikade ja monumentide erisused on lahti seletamata.

"Nimekirja koostamiseks peaks kõigepealt teadma täpselt ajaloolisi kalmistuid, sõjahaudu ja matmispaiku ning Nõukogude sõjamälestusmärke. Teadaolevalt pole aga neist isegi arvulist ülevaadet. Vastavate alusuuringute ja inventuuride puudumise tõttu ei ole võimalik teada, millised matmispaigad üldse on topeltkaitse all."

Pauluse sõnul on nimekirjas mitu mälestistena kaitstud sõjahauda ja matmispaika, mis juba asuvad mälestisena kaitstud ajaloolisel kalmistul ning on tõepoolest topeltkaitse all.

"Kuid on ka eraldiasuvaid sõjahaudu ja matmispaiku, mis praegu ongi kaitstud iseseisva mälestisena ning millel topeltkaitse MuKS tähenduses puudub. Nende sõjahaudade ja matmispaikade (nt mälestis nr 10, ingeri pagulaste kalmistu Põllkülas; mälestis nr 23, "Eestirannal" hukkunute kalmistu Prangli saarel) kavatsetav väljaarvamine lõpetaks nende üle igasuguse riikliku kaitse."

Samas on jäänud käsitlemata palju sõjahaudu ja matmispaiku, mis juba asuvad mälestisena kaitstud ajaloolistel kalmistutel. Miks ühed sellised sõjahauad ja matmispaigad on arvatud nimekirja ja teised on jäänud välja, pole Pauluse sõnul eelnõus selgitatud.

"Samuti on jäetud käsitlemata haudadelt eemaldatavate tähiste ja muude matmispaikades asuvate sõjamonumentide edasine saatus. Pärandi olemus eeldaks, et tähiste jm musealiseerimine või muu lahendus, oleks siiski reglementeeritud ja dokumenteeritud."

Pauluse hinnangul tuleb sõjahaudade ja terroriohvrite hukkamiskohtade puhul kindlasti arvestada ka Eestile rahvusvahelistest lepingutest ja kokkulepetest võetud kohustustega, mille rikkumine kahjustab Eesti kui õigusriigi mainet.

"Terroriohvrite hukkamiskohad on seotud Teise maailmasõja traagilise pärandiga, sh juudi kogukonna suhtes. Nimekirjas on lisaks Nõukogude pärandile näiteks ka Saksa kalmistuid ja vangilaagreid."

Kahe kunstimälestisest monumendi puhul ei ole sõjahaudade kaitse seadus Pauluse kinnitusel aga üldse asjasse puutuv.

"Nii mälestis reg-nr 6280 "Tehumardi memoriaal, R. Kuld, M. Varik, A. Murdma, 1966 (dolomiit)" kui ka mälestis reg-nr 6281 Saaremaal Tagaveres "Monument II maailmasõjas hukkunud sõduritele, M. Mõtus, 1978 (dolomiit)" mälestisena ei ole tegu ei haudade ega matmispaikadega ning seetõttu ei saa nende mälestiseks olemist eelnõus välja toodud põhjendusel lõpetada."

Kokkuvõtvalt on ICOMOS Eesti komitee seisukohal, et 275 mälestise kaitse lõpetamisega ilma asjakohaste ekspertarvamusteta ning avaliku menetluseta ei tohi anda signaali, et mälestisi - ajaloolisi haudu ja nõukogudeaegseid tähiseid maastikus - võib kiirkorras ilma aruteluta teisaldada või hävitada.

"Muinsuskaitse roll on teha just teadlikke valikuid ajaloo tunnismärkide säilitamisest nii avalikus ruumis kui ka muuseumides. Palume eelnõu tagasi võtta. Kaitse lõpetamise ettepanekud ja protsess tuleb viia läbi iga mälestist eraldi käsitledes, asjakohaselt, eelnevate uuringute ja ekspertiiside toel, kaaludes alternatiivseid võimalusi, kaasates puudutatud isikuid ja järgides häid menetlustavasid," leiab ICOMOS Eesti president.

ICOMOS on 1965. aastal loodud rahvusvaheline muinsuskaitse eksperte ühendav organisatsioon. ICOMOS Eesti Komitee loodi 1993. aastal.