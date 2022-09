Sõjahaudade komisjon otsustas veel 18 sõjahaua ümbermatmise

Kokku on sõjahaudade komisjon otsustanud, et 40 sõjahauda tuleks Eestis üles kaevata ja säilmed kalmistutele ümber matta. Sõjamuuseumile tähendab see mitmekümne tuhande euro suurust kulu.

Juba augusti keskpaigaks otsustas kaitseministeeriumi sõjahaudade komisjon 22 sõjahaua ümbermatmise, nüüdseks on komisjon jõudnud hinnata, et veel 18 hauda vajavad ümbermatmist.

"Hetkel neid haudu, mille kohta on kinnitatud, et asukoht on ebasobiv, on 40. Nende puhul on otsus tehtud. Järjekorras, järgmisel sõjahaudade komisjoni koosolekul on 25 hauda. Üks haud on selline, mille puhul otsustati, et asukoht on sobiv. See on Türi linnas, Kastani tänava haud," rääkis ministeeriumi nõunik Andres Siplane.

Komisjonile saavad taotlusi haua sobivuse hindamiseks esitada ka eraisikud ning ettevõtted, kuid enamalt teevad seda siiski omavalitsused.

"Üle Eesti kõik maakonnad on esindatud. Paljud omavalitsused alles teevad kodutööd. Ma tean, et mõnede puhul on see taotlus veel alles tulemas," sõnas Siplane

Siplanse sõnul jõuab komisjon kuus hinnata keskmiselt 20 sõjahauda. Kuna haudasid on kokku üle 130, ei lõppe töö niipea.

"See 130 oli see, mis meil oli registreeritud kalmistuväliseid sõjahaudu. Need olid nõukogude sõjaväelaste hauad. Meil on ka registreerimata haudu kümneid ja kümneid. Ma ei oska prognoosida palju neid kokku tuleb, võib olla tuleb pärast 100 kokku. Teine asi, et tõepoolest on selliseid kohti ja selliseid haudu, mille kohta saab info võib olla alles aastate pärast. Sellist ajalist punkti, kus lõplik tõde selgub, ma kardan ei teki," rääkis ta.

Sõjahaudede ümbermatmine on veel ajamahukam. Seni on sõjamuuseum jõudnud kuue hauani. Kuna hauad on väga erinevad, on raske hinnata palju nende ümbermatmine lõpuks kokku maksab, ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.

"Transpordi mõttes nad asuvad Eesti erinevates kohtades. Mõne puhul on ala, mis tuleb läbi kaevata suurem. Leitud säilmete arv jälle ei pruugi olla nii suur. Mõnikord läheb aega rohkem kuni need säilmed leitakse. Sellest sõltub ka väljakaevamiste aega, see on oluline faktor – kui palju kulub tööjõudu," rääkis Lill.

Hauatähiste teisaldamise on üldjuhul tasunud omavalitsus ning väljakaevamised sõjamuuseum.

"Sõltub kui palju me suudame teha enne ilmastikuolude muutumist selliseks, et me ei suuda enam väljakaevamise teha. Tänavuse aasta jooksul me räägime ikka mitmest kümnest tuhandest eurost," ütles Lill.

Hauad, mille osas on kaitseministeeriumi sõjahaudade komisjoni otsustanud, et need vajavad ümbermatmist:

1. Otepää vald, Otepää

2. Rakvere, Lai tn

3. Haljala vald, Võsu

4. Nõo vald, Nõo

5. Pärnu linn, Vanapargi

6. Hiiumaa, Emmaste

7. Järva vald, Ambla

8. Järva vald, Järva-Madise

9. Järva vald, Järva-Jaani

10. Järva vald, Puiatu

11. Elva linn, Tartu mnt ääres

12. Anija vald, Kehra alev

13. Viljandi vald, Viiratsi alevik

14. Viljandi vald, Suislepa

15. Viljandi vald, Kärstna

16. Tartu, Raadi

17. Põhja-Sakala vald, Pilistvere

18. Põhja-Sakala, Suure-Jaani

19. Põhja-Sakala, Võhma

20. Viru-Nigula, Kunda Kukerpallimägi

21. Viru-Nigula, Aseri, Kõrtsialuse

22. Viru-Nigula, Letipea

23. Kuusalu vald, Muuksi

24. Kose vald, Lühike tn 2

25. Kose vald, Rava

26. Tori vald, Tori

27. Tori vald, Tammiste

28. Vinni vald, Viru-Jaagupi

29. Vinni vald, Vilgu

30. Vinni vald, Ulvi-Kabala

31. Lääneranna vald, Tuudi

32. Põltsamaa vald, Riivli

33. Põltsamaa vald, Lustivere

34. Jõelähtme vald, Loo Pargi tn 2

35. Väike Maarja vald, Avanduse

36. Mustvee vald, Kääpa

37. Võru vald, Majala

38. Muhu vald, Kuivastu

39. Rõuge vald, Saru

40. Saue vald, Muusika