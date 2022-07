Lufthansa maapealsed töötajad hakkavad kolmapäeval streikima

Saksamaa lennufirma Lufthansa maapealseid töötajaid esindav ametiühing kuulutas kolmapäevaks välja streigi. Lufthansa pilootide ametiühing korraldab aga neljapäeval hääletuse, et otsustada streigi alustamise üle.

Lufthansa töötajaid kutsus üles streikima ametiühing Verdi.

"Verdi kutsub üles tegema ühepäevast streiki, et avaldada survet tööandjale, et ta teeks järgmises läbirääkimiste voorus parema palgapakkumise," teatas ametiühing.

Lennundussektor kaotas pandeemia ajal tuhandeid töökohti ning on nüüd, mil lennundus on naasmas kriisieelsele tasemele, raskustes piisavalt kiiresti uute töötajate leidmisega. Lufthansa on selleks suveks juba tühistanud umbes kuus tuhat lendu.

"Pärast tohutuid jõupingutusi meie lennutegevuse stabiliseerimiseks tähendab see meie reisijatele ja ka töötajatele uut ja tarbetut koormust. mis kestab kauem kui see streigi üks päev," kommenteeris streiki Lufthansa juhatuse liige Michael Niggemann.

Lufthansa pilootide ametiühing korraldab neljapäeval hääletuse, et otsustada streigi alustamise üle. Streik võib toimuda juba augustis, mis on Euroopa reisisektori kõige aktiivsem periood.