Elektri hind langeb teisipäeval kolmandiku võrra

Teisipäeval on elektri börsihind Eestis keskmiselt 331 eurot megavatt-tunni kohta. Hind on ühtlaselt kõrge terve päeva jooksul, odavaim on elekter teisipäeva lõppedes alates keskööst, kui hinnaks on 157 eurot.

Kalleim on elekter õhtutundidel: alates kella seitsmest kuni üheteistkümneni liigub hind 425 ja 470 euro vahel megavatt-tunni kohta.

Esmaspäeval oli päeva keskmine elektrihind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas 501 eurot megavatt-tunni kohta, mis on Eestis absoluutne rekord. Tipptunnil tõusis hind 861 euroni.