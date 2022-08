Jaanson: ka Eestis peaks olema Taiwani esindus

Hiina alustas Taiwani blokaadi harjutamist pärast Ameerika Ühendriikide tipp-poliitiku visiiti Taiwani eelmise nädala keskel. Eesti välispoliitika instituudi teadur Frank Jüris selgitas ERR-ile, et Hiina soovib ähvardada nii Taiwani kui ka saareriigi toetajaid. Kui Hiina plaaniks Taiwani vallutada, oleks selleks ettevalmistused näha samamoodi, kui oli ette näha venelaste sissetung Ukrainasse.

"Kui me räägime Taiwani vallutamisest, siis see on ääretult keeruline operatsioon. Kaasab endast nii õhuväge, mereväge kui ka maaväge – see oleks tõesti tohutult suur operatsioon. Selleks ettevalmistamist reedaksid nii avalikud allikad kui ka luureallikad. Praegu see siin on ikka väikest sorti õppus, kus harjutatakse Taiwanile blokaadi kehtestamist," ütles Jüris.

Samas rõhutas Jüris, et pikemas plaanis on Taiwani allutamine kas või jõuga siiski Hiina eesmärk.

"Ilmaasjata ju Hiina ei rajaks USA lennukikandjate makette Xinjiang kõrbe, et nende peale märki lasta. Pigem ollakse surmtõsised ettevalmistustes Taiwani vallutamiseks."

Jüris lisas, et sarnaselt Venemaale kasvab agressiivse Hiina isu, kui agressioonile ei vastata selgesõnaliselt. Sõja ärahoidmiseks ei tohi seega Hiina ähvardusete tõttu kohkuda. Seepärast tunnustab ka riigikogu Eesti-Taiwani sõprusrühma esimees Jüri Jaanson leedukaid. Möödunud sügisel avatud saatkond Vilniuses kannab Taiwani nime, mujal on Hiina survel tavaks viitega Taiwani pealinnale Taipei saatkonnad.

"Tänu neile nägime ära, kuidas Puna-Hiina nende tegudel reageerib. See kogemus on väga kasulik. Peab ütlema, et praegu käib Taiwani ja Leedu vahel aktiivne koostöö – investeeringuid Leetu on lubatud 200 miljoni euro suuruses. See on väga positiivne," märkis Jaanson.

Jaansoni sõnul toimub Eesti ja Taiwani koostöö kõige paremini hariduses. Näiteks üliõpilasvahetused. Jaanson tunnistas, et Eesti peaks Taiwani toetuseks rohkem ära tegema.

"Piinlik öelda, et meil on isegi nende juhilubade tunnustamine jäänud riigikogus ja valitsuses toppama. Me võiksime siinkohal aktiivsemad olla küll."



Taiwani esindus peaks olema ka Eestis, ütles Jaanson.

"Tänasel päeval me tõesti ei nimetaks asju enam ümber nurga, vaid see võiks olla Taiwani enda esindus. Selle kaudu saaksime palju aktiivsemalt nendega suhelda ja ühtlasi näitaksime välja oma tunnustust nende võitlusele demokraatliku ühiskonna hoidmisel," sõnas Jaanson.

Ka Jüris nõustus, et tihedamad suhted Taiwaniga tuleks Eestile vaid kasuks.

"Ühtepidi me kaitseme enda tarneahelaid, tulevikku silma pidades. Taiwan juba praegu on ääretult oluline pooljuhtide tootja, millest sõltub kõik meie kõrgtehnoloogia, sõjatööstus, rohepööre. Teisalt on see oluline, et me ei laseks nendel tendentsidel korduda, et suuremal on suurem õigus," sõnas Jüris.