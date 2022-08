Viljandi haigla ja tervisekeskuse valmimiseks viiakse läbi uus ehitushange

RKAS-i kinnisvaraarenduse direktori Mihkel Mägeri selgitusel on mõlemad pooled jõudnud järeldusele, et senise lepinguga töid jätkata ei saa.

"Töövõtja on andnud teada, et praegust lepingut neil enam täita ei ole võimalik, kuna ehitustegevust on laiemalt mõjutanud sõja puhkemine Ukrainas, ehitus- ja energiahindade kallinemine ja ka koroonakriisi jätkumine. Oleme analüüsinud võimalusi lepinguga kasvõi muudetud kujul jätkata ja sel teemal ka läbirääkimisi pidanud, kuid jõudnud arusaamisele, et kehtiva lepingu alusel Viljandi haiglat ja tervisekeskust õigeaegselt valmis ei ehitata," rääkis Mäger.

Osapooled on tänaseks kinnitanud lepingu lõpetamise.

Fund Ehituse esindaja Eiki Rumpi sõnul on Tervikumi ehituse karkassitööd suures osas ellu viidud ning tööd on võimalik koheselt sujuvalt jätkata.

"Oleme koostöös tellijaga otsinud aktiivselt lahendust, kuidas Tervikum 2023. aasta lõpuks valmis ehitada, kuid olemasoleva lepingu tingimused seda kahjuks ajaliselt ega rahaliselt ei võimalda, olukord on võrreldes lepingu sõlmimise ajaga kardinaalselt muutunud," lausus Eiki Rump.

RKAS valmistab ette ja kuulutab esimesel võimalusel välja uue riigihanke, et leida uus partner Viljandi haigla ja tervisekeskuse ehitustööde lõpuni viimiseks. Uue ehituslepingu sõlmimine on plaanis selle aasta lõpus, mis võimaldaks töödega jätkata uue aasta alguses.

Olulise muudatusena lisatakse hanketingimustesse ehituslepingu maksumuse indekseerimine vastavalt ehitushinnaindeksi muutusele, mis maandab hinnakõikumiste ja sellest tulenevate tööde hilinemise või katkemise riski.

Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere lisas, et järgmise sammuna on oluline uue ehituspartneri kiire leidmine.

"Viljandi haigla ja tervisekeskus on endiselt plaanis 2024. aasta lõpuks valmis saada. Oluline on alustatud töödega jätkata, seda enam, et valitsus on kinnitanud Tervikumi ehituse olulisust ning otsustanud alustada läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga haigla rahastamiseks Taastekavast," lisas Tampere.

Viljandi Haigla, Riigi Kinnisvara ning Fund Ehitus sõlmisid haigla ehituslepingu 2021. aasta maikuus. Ehitust rahastatakse EL-i vahenditest, riigieelarvest ning SA Viljandi Haigla vahenditest.